” الصيد البحري”.. بلاغ للمهنيين حول تطبيق “zoning”

2022-10-17 / 18:57
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

توصلت جريدة ” هبة بريس ” ببلاغ موقع من طرف الكونفدراليتين ( الكونفدرالية المغربية للصيد الساحلي والكونفدرالية الوطنية للصيد الساحلي بالمغرب ) موجه لمهنيي الصيد البحري ، تؤكد من خلاله عدم دخولها في أي حوار مع وزارة الصيد البحري المتعلق بإقتراح بتقسيم مناطق الصيد الصادر عن وزارة الصيد البحري الخاص بتطبيق مبدأ التطبيق zoning بالنسبة لسفن الصيد الساحلي بالجر على المستوى الوطني .

و أضاف البلاغ نفسه الموقع من طرف ممثلي النقابتين ، أنه بالنظر لأهمية وحجم هذا المشروع الذي يحتاج الى دراسات معمقة واستشارات متواصلة مع المهنيين على الصعيدين الوطني والمحلي حسب المناطق ، ومراعاة للظرفية الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يجتازها مهنيو قطاع الصيد البحري ببلادنا خصوصا مهنيو اسطول الصيد الساحلي بالجر ، فإن النقابتين يعلنان الى الرأي العام المهني بقطاع الصيد البحري أن تنزيل هذا المشروع الكبير يحتاج الى عقد سلسلة من اللقاءات التشاورية والتواصلية بين مختلف الفاعلين المهنيين وايضا عقد اجتماعات مسترسلة مع الوزارة الوصية ، وهو ما يتطلب التريث واخد الوقت الكافي لدراسة ومناقشة هذا المشروع واثاره على كافة المستويات والاصعدة الاقتصادية الاجتماعية والبيئية.

وأكدت النقابتين عدم توقيعهما الى حدود الساعة على أية موافقة او قبول لهذا المشروع في انتظار تدارسه وبحثه من مختلف الفاعلين الاساسيين بالقطاع.

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