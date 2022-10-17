السجن 15 سنة نافذة في حق مختطف طفلة القنيطرة
هبة بريس
قضت المحكمة الابتدائية بمدينة القنيطرة، يومه الاثنين، بالسجن 15 سنة نافذة في حق مختطف الطفلة فاطمة الزهراء.
وأدانت المحكمة، المختطف بتهم الاختطاف والاحتجاز والتغرير بقاصر.
وكانت المصالح الأمنية قد أوقفت قيل أسابيع مختطف الطفلة فاطنة الزهراء ذات الخميس سنوات بعدما رصدته كاميرات المراقبة خلال اقدامه على عملية استدراجها.
وأوضحت عملية تنقيط المشتبه فيه بقاعدة بيانات الأمن الوطني، أن المعني بالأمر من ذوي السوابق القضائية العديدة في قضايا السرقة والضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض والسكر العلني البين والهجرة غير المشروعة.
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10 تعليقات
خمسة عشرة سنوات سجنا قليلة جداً عليه يتطلب السجن مدى الحياة حتى يكون عبرة لغيره لمن سولت له نفسه بفعل هذه الأفعال اللاخلاقية الإجرامية في حق الأطفال الأبرياء الذين لاذنب لهم..
يجب على السلطات القضائية ان تحكم عليه باقصى عوقبة ممكنة بدون رحمة ولا شفقة حسبي الله ونعم الوكيل فيه.
سيخرج بعد فترة وجيزة
من العائلة قتلت رضيعين و حكم عليها بالمؤبد خرجت بعد عام
تطبيق عليه الحكم المؤبد مع الأعمال الشاقة بدون رحمة ولا شفقة حتى يكون عبرة لغيره وحسبنا آلله ونعم الوكيل.
نطالب السلطات القضائية ان تعيد النظر بجدية في هذه القضية حتى لا تكون قد ظلمته في هذآ الحكم ربما كان مقصوده شيئا ما ..؟!!!!!
يجب تحقيقات ضابطة مع اتباث دلائل قاطعة قبل إصدار الحكم عليه بالسجن 15 سنة ولكم واسع النظر..
للاسف الشديد المغرب لم يطبق حكم الإعدام وهذا ما يجعل المجرمين يقومون بعمليات اجرامية بشعة ويطغوا … لو كان يطبق لم تكن الفوضى والنصب والسرقة والفساد والقتل ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
سيقضي هذه المدة ويخرج كأنه لم يفعل ذلك ويسترجع مرة أخرى مسلسل الاجرام في حق الأبرياء الأطفال.. حسبنا الله ونعم الوكيل.
يجب على العدالة ان تأخذ بعين الاعتبار هذه القضية التي هزت الرأي العام المحلي والمغربي بصفة عامة ولا تتعاطف معه حتي يأخذ درسا قاسيا ولا يقوم بتكرارها مرة أخرى…
الطفلة فاطمة الزهراء التي تعرضت للخطف يجب ان تعرض إلى طبيب نفسي لأن الحالة النفسية ستكون متدهورة.. لهذا يجب على السلطات القضائية ان تعيد الحكم عليه بالسجن المؤبد مع الأعمال الشاقة بدون رحمة ولا شفقة ولكم واسع النظر..