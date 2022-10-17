السجن 15 سنة نافذة في حق مختطف طفلة القنيطرة

هبة بريس

قضت المحكمة الابتدائية بمدينة القنيطرة، يومه الاثنين، بالسجن 15 سنة نافذة في حق مختطف الطفلة فاطمة الزهراء.

وأدانت المحكمة، المختطف بتهم الاختطاف والاحتجاز والتغرير بقاصر.

وكانت المصالح الأمنية قد أوقفت قيل أسابيع مختطف الطفلة فاطنة الزهراء ذات الخميس سنوات بعدما رصدته كاميرات المراقبة خلال اقدامه على عملية استدراجها.

وأوضحت عملية تنقيط المشتبه فيه بقاعدة بيانات الأمن الوطني، أن المعني بالأمر من ذوي السوابق القضائية العديدة في قضايا السرقة والضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض والسكر العلني البين والهجرة غير المشروعة.

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