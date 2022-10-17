بعد خطاب الملك…البرلمان يفتتح جلساته ب” التحنقيز ” !!!!!

هبة بريس _ ع عياش

شهدت جلسة الأسئلة الشفاهية بمجلس النواب، اليوم الإثنين حالة من الفوضى والتراشقات بين النواب البرلمانيين ، بالإضافة إلى ارتباك في المداخلات بسبب ” نقط نظام ” واصرار عدد من رؤساء الفرق على التدخل .

وفي التفاصيل ، وبينما كان ادريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي يخوض في افتتاح الملك الدورة البرلمانية ؛ وعلى اعتبار ان الأخير تمسك بنقطة نظام لخمس مرات متتالية انتفض البرلمانييون تعبيرا عن رفضهم لهذا الأمر

الجواب جاء على لسان التويزي رئيس الفريق البرلماني لحزب الأصالة والمعاصرة، من الأغلبية، والذي نبه الى إن التحدث في إطار نقطة نظام لا علاقة له بالمادة 151 التي تتحدث حصرا على التسيير داخل المؤسسة البرلمانية، وهو الأمر الذي لم يرق للسنتيسي وبعض أعضائه فريقه.

“التويزي ” لم يتقبل تدخل اصدقاء السنتيسي فرد مخاطبا أحدهم : “أنا كنرد على ادريس السنتيسي، وإلى ماعجبكش الحال دْعيني للمحكمة.. مالك كتحنقز من الكرسي”، لتستمر الردود والتدخلات العشوائية قبل أن تتمكن رئيسة الجلسة التحكم في مجريات لقاء نواب الأمة “الشفوي ”

ياتي هذا السجال” المجاني ” مباشرة بعد افتتاح الملك الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة والتي وجه فيها الخطاب لنواب الامة قائلا :

ولا يخفى عليكم دور المؤسسة البرلمانية، في مجالات التشريع والتقييم والمراقبة، في الدفع قدما بإشكاليات الماء والاستثمار، وبمختلف القضايا والانشغالات، التي تهم الوطن والمواطنين.

فكونوا رعاكم الله، في مستوى المسؤولية الوطنية الجسيمة التي تتحملونها، لا سيما في الظروف الوطنية، والتقلبات العالمية الحالية. “

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