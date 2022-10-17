بوريطة يسلم العاهل السعودي رسالة ملكية

2022-10-17 / 16:43
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هبة بريس

قام وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، اليوم الإثنين بالرياض، بتسليم رسالة خطية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود .

وسلم السيد بوريطة الرسالة الملكية خلال لقائه بوزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان.

ويندرج اللقاء، الذي حضره سفير المغرب لدى الرياض، السيد مصطفى المنصوري، في إطار التواصل المستمر بين قيادتي البلدين وفي إطار العلاقات المتميزة التي تجمع المملكتين المغربية والسعودية، والعلاقة الأخوية القوية التي تربط بين جلالة الملك وخادم الحرمين الشريفين.

وشكل اللقاء مناسبة لاستعراض علاقات التعاون الوطيدة بين المملكتين على جميع الأصعدة وسبل الارتقاء بها، انسجاما مع تطلعات القيادة الحكيمة في البلدين وبما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

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تعليق واحد

  1. اللهم باركها زيارة واجعلها اقدام خير على البلدين الشقيقين وزيادة في التعاون والتشاور خدمة لمصالح البلدين الاخويين

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