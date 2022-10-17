السكوري: أزيد من 13 ألف مقاولة أعلنت إفلاسها خلال سنتين

2022-10-17 / 16:30
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هبة بريس - الرباط

كشف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، أن عدد المقاولات المفلسة بلغ 5400 خلال سنة 2020 وحوالي 8000 خلال 2021.

وذكر السكوري في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب يومه الاثنين، أن عدد المقاولات التي في وضعية توقف غير رسمي بلغت حوالي 95 الف مقاولة وهو 14% من اجمالي المقاولات المغربية.

وأضاف الوزير، أنه خلال أواخر 2021 كانت دينامية جديدة في المجال المقاولاتي نتيجة عمل دؤوب وتجاوز أزمة كوفيد 19 الذي تعد عاملا مهما في افلاس المقاولات، مشيرا الى أن الحكومة قامت بعدد من الإجراءات وخلق برامج لدعم هذا القطاع والعاملين به.

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تعليق واحد

  1. على الحكومة أن تبذل قصارى جهودها لانقاد المقاولات الصغرى والمتوسطة من الإفلاس لان ذلك يؤثر سلبا على اقتصاد البلاد ويزيد من حجم البطالة والفقر في اوساط الطبقات المتوسطة والفقيرة التي مصدر قوتها ياتي من خلال هذا المجال

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