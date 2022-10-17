“أنا من المطلقات السعيدات”.. ميساء مغربي تعلن طلاقها

2022-10-17 / 16:52
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نجلاء مزيان

أعلنت النجمة المغربية السعودية ميساء مغربي، عبر تصريحها الأخير ل et بالعربي عن طلاقها من رجل الأعمال الخليجي.

وأعربت المتحدثة ذاتها عن سعادتها بالرغم من طلاقها، قائلة:” أنا المرأة المطلقة السعيدة، و كل الناس تقدر تكون سعيدة و هي مرتبطة او هي مطلقة أو عازبة” مضيفة “الحالة الإجتماعية لا تجلب الفرح”.

و ضجت منصات التواصل الاجتماعي في وقت سابق، بخبر طلاق الفنانة و المنتجة ميساء مغربي، و ذلك عقب نشرها لفيديو تظهر فيه و هي ترقص على نغمات أغنية دنيا سمير غانم “نحنوح”.

حيث اعتبر العديد من النشطاء ان كلمات الاغنية “أنا سينجل من غير ليه و المرتبطين خادو إيه”، دليل قاطع على انفصالها.

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