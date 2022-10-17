السكوري: مدونة الشغل قضية معقدة والحكومات الأخيرة لم تستطع معالجتها
هبة بريس - الرباط
اعتبر يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، أن مدونة الشغل قضية معقدة والدليل على ذلك ان الحكومات المتعاقبة منذ سنة 2004 لم تستطع معالجة هذا الموضوع لعدة أسباب.
وذكر الوزير في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب، يومه الاثنين، أن المدونة طرحت إشكالا في التنفيذ، مشيرا إلى أن عددا من النقابات تصرح أن مقاولات وقطاعات لا تحترم شروط الشغيلة، والمقاولات تصرح من جهتها ان الثقل الذي عليها من حيث التنافسية يصعب الأمر.
وأضاف الوزير، أن المعادلة ليست سهلة، مسجلا القيام بعمل مجهود لإصلاح حقيقي وهادف وفعال لمدونة الشغل عبر اطار توافقي مع النقابات وارباب العمل، لافتا أن وزارته اتفقت مع النقابات على معالجة شاملة لمدونة الشغل في أفق يوليوز 2023.
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4 تعليقات
الى متى ونحن نستمر على تعقيد مساطير الاستثمارات التي تحرك عجلة الاقتصاد وتشغل اليد العاملة وتخفف من كابوس البطالة والفقر
على بناء خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده نطالب الحكومة في اسراع باقرار مدونة شغل والتشغيل والصيانة العامة..
يجب تشجيع الاستثمار والتشغيل.كما ندعوا كافة الشركاء الاجتماعيين إقامة مقاولات صغرى من أجل التنمية المستدامة الإقتصادية والمعيشية بالمغرب ولاسيما البطالة..
الحكومة تستطيع معالجة كل شيء ؛ الأمر بين يديها لأنها هي المسؤولة عن ما يحصل للمغرب من أزمة اقتصادية متدهورة جدآ ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
عدم التدبير والتسير هي من جعلها تنهزم أمام الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية القاسية التي يعيشها المجتمع المغربي حالياً يجب إنقاذ ما يمكن انقاذه..