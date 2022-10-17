نائب رئيس المفوضية الأوروبية يحل بالمغرب

هبة بريس

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الاثنين، أن نائب رئيس المفوضية التنفيذي المكلف بالميثاق الأخضر لأوروبا، فرانز تيميرمانس، سيحل يومي 18 و19 أكتوبر الجاري بالمغرب، من أجل التوقيع على الشراكة الخضراء حول الطاقة، المناخ والبيئة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة، والتي تعد الأولى من نوعها.

وكانت الرباط وبروكسيل قد أعلنتا عزمهما إقامة هذه الشراكة في يونيو 2021، قصد تعزيز تعاونهما في مكافحة تغير المناخ والعمل سويا من أجل الدفع بانتقالهما الطاقي، سعيا إلى حماية البيئة وتحفيز الاقتصاد الأخضر.

وبعد التحالف الأخضر مع اليابان، المعلن عنه خلال قمة الاتحاد الأوروبي- اليابان في ماي 2021، تمثل الشراكة الخضراء مع المغرب أول شراكة موقعة في إطار الميثاق الأخضر للاتحاد الأوروبي، والتي تمهد الطريق أمام تعزيز التعاون والحوار الاستراتيجي في مجال مكافحة تغير المناخ وتيسير الجهود المشتركة نحو التحول الأخضر.

كما تأتي الشراكة الخضراء، على الخصوص، في سياق الإعلان السياسي المشترك الذي يؤسس لـ « الشراكة الأورو-مغربية من أجل الازدهار المشترك »، المعتمد في يونيو 2019 من قبل مجلس الشراكة الاتحاد الأوروبي-المغرب، والذي حدد كمحاور أساسية التعاون في مجال الطاقة، مكافحة الاحتباس الحراري، حماية البيئة والنهوض بالاقتصاد الأخضر.

ومن شأن هذه الشراكة تعزيز الرغبة المشتركة للمملكة والاتحاد الأوروبي في تعزيز علاقتهما الإستراتيجية وطويلة الأمد، من خلال تطوير شراكات جديدة مبتكرة ومفيدة لكلا الجانبين، إلى جانب تجسيد تقارب سياسي قوي بين الطرفين فيما يتعلق بالقضايا المرتبطة بالبيئة، المناخ والتنمية المستدامة.

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