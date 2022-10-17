طنجة ..حي مسنانة يهتز على وقع جريمة ق.تل بطلها قاصر
هبة بريس - مكتب طنجة
اهتز حي مسنانة صباح اليوم الاثنين ، على وقع جريمة قتل بشعة بطلها قاصر لايتعدى عمره ال16 سنة .
وبحسب المعطيات المتوفرة ، فان الجاني وجه طعنات قاتلة للضحية وهو شخص في الستينيات من العمر ، حيث سقط مدرجا في دمائه قبل ان يلفظ انفاسه الاخيرة في عين المكان .
وقالت مصادر من عين المكان ان اسباب الجريمة تعود الى محاولة الضحية اغتصاب الجاني بعدما استدرجه الى منزله قبل ان تتحول الى جريمة قتل بشعة .
وفتحت المصالع الامنية تحقيقا في الجريمة لتحديد ظروفها وملابساتها .
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تعليق واحد
لا حول ولا قوة الا بالله اللهم ردنا الى دينك ردا جميلا واحفظنا بعنايتك ونبهنا الى عيوبنا واغفر لنا انك انت القوي العزيز