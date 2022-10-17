تفاصيل جلسة طلاق دنيا بطمة و محمد الترك

نجلاء مزيان

أجلت محكمة الأسرة بمراكش، صباح يومه الإثنين، البث في قضية طلاق الفنانة المغربية دنيا بطمة و مدير أعمالها السابق البحريني محمد الترك.

وحددت ذات المحكمة، جلسة ثانية بتاريخ 21 نونبر 2022، حيث سيتم البث في قضية الطلاق الأشهر حاليا بمواقع التواصل الاجتماعي و التي تحظى بمتابعة واسعة.

والجدير بالذكر أن الفنانة المغربية دنيا بطمة قامت برفع دعوى طلاق الشقاق، كما رفعت قبلها على نفس الشخص دعوى أخرى تتضمن مجموعة من الاتهامات أبرزها خيانة الأمانة.

وأثمرت علاقة زواج خريجة أرب أيدول و المنتج البحريني محمد الترك التي دامت سنوات، -أثمرت- عن طفلتين “غزل” و “ليلي روز”.

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