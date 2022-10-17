المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة يفتتح مشاركته في بطولة شمال إفريقيا بمواجهة تونس

هبة بريس ـ رياضة

يواصل المنتخب الوطني لأقل من20 سنة استعداداته للمباراة التي ستجمعه يوم غد الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 بالمنتخب التونسي.

وتدخل المباراة في إطار الجولة الأولى من بطولة شمال افريقيا، المؤهلة لنهائيات كأس افريقيا للأمم التي تحتضنها مدينة السويس بمصر بمشاركة منتخبات المغرب و الجزائر و تونس ثم ليبيا.

و سيتأهل منتخب وحيد عن هذه المنطقة، لنهائيات كأس إفريقيا للأمم التي ستحتضنها مصر العام المقبل.

و أجرت النخبة الوطنية أمس الاحد حصة تدريبية بملعب السويس الذي سيحتضن مقابلة تونس، بمشاركة جميع اللاعبين الذين تمت المناداة عليهم باستثناء اللاعب وسيم لنطاكي الذي سيلتحق بالمجموعة يومه الاثنين.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0