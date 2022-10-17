5 حالات حرجة.. تسرب للغاز يرسل عشرات العاملات الى قسم المستعجلات بطنجة

هبة بريس - مكتب طنجة

تسبب تسرب للغاز صباح ليوم الاثنين، في اصابة ما لا يقل عن 30 شخصا باختناق، داخل إحدى وحدات إنتاج النسيج بالمنطقة الصناعية المجد في طنجة.

وبحسب المعطيات المتوفرة فقد استقبل قسم المستعجلات بمستشفى محمد الخامس بطنجة ، عشرات حالات الاختناق الناجمة عن استنشاق الغاز حيث توجد 5 حالات في حالة حرجة داخل قسم العناية المركزة .

واستنفرت الواقعة المصالح المختصة التي فتحت تحقيقا لتحديد ظروفها وملابساتها .

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