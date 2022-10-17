ارتفاع جديد في أسعار المحروقات بالمغرب
هبة بريس - الرباط
استيقظ المغاربة، اليوم الإثنين، على ارتفاع جديد في أسعار المحروقات.
وتفاجأ مواطنون بارتفاع أسعار الكازوال والبنزين بكافة المحطات بمختلف مدن المملكة.
وارتفعت أسعار الكازوال بحوالي درهم ونصف حيث تجاوزت في معظم المحطات سعر 15.50 درهما، في حين ارتفعت أسعار البنزين بحوالي درهما وبلغت سعر 14.80 درهما.
وفي هذا الصدد، عبر مواطنون عن سخطهم بسبب هذه الارتفاعات المتتالية، معلقين بالقول “كالعادة الزيادة بالعرام والنقصان بالغرام”.
وطالب المواطنون، الحكومة بالتدخل الجاد و اتخاذ إجراءات فعلية وقرارات مستعجلة وملموسة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين وللحد من موجة هذا الغلاء.
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19 تعليقات
لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم من أين سنجدها هل في غلاء المعيشة وارتفاع المواد الغذائية الأساسية الضرورية للحياة وكذا الخضر والفواكه والدواجن والقطاني وووووو وووووووو وغيرها والآن تقومون بارتفاع اسعار المحروقات اللهم هذا منكر في حق المواطن المغربي البسيط الذي يتقضى أجور بسيطة لا تكفيه في معيشته الشهرية..
يجب على الحكومة أن تتدخل فورا لايقاف هذه المهزلة واسترجاع أسعار المحروقات في متناول الجميع وباثمنة مناسبة حتى لا تقع كارثة كبرى لايحمد عقباها ويفوت الأوان وتقعون في مشاكل..
الشعب المغربي يرفض تماماً إرتفاع أسعار المحروقات ونتمنى من الشعب المغربي ان يقوم بوقفات احتجاجية أمام مقر البرلمان حتى نوقف هذه المهزلة والابتزازات في حق المواطن المغربي البسيط.
كفاكم كذب
نحن المواطنون لا نطالب بخفض الأسعار
نحن نحب الحكومة و نحمد الله على هذه الزيادات
نحن شعب غني و الزيادات في الأسعار لا تأثر فينا
نحن عند خدمة الحكومة متى شائت
نحن شعب مسالم و نرضخ لأوامر اللوبيات عفوا بل الحكومة
نتمنى فرض الضريبة على مادة الأوكسجين فهذا العنصر الحيوي متوفر بكثرة
نامو ولا تستيقظو ما فاز إلا النوَم
صومو ولا تتكلمو فإن الكلام محرم
يجب على الحكومة وضع حل ومعالجة مشاكلها هي لوحدها ليس الشعب المغربي من يؤذي الثمن ويذهب ضحيتها كما يقال المثل المغربي (لدارها بيديه يفكها بسنيه) وانتهى الكلام.
يجب على الحكومة أن تراعي بجدية القدرة الشرائية للمواطنين على علم أن المغرب يعرف إرتفاع مهول في الموارد الغذائية الأساسية الضرورية للحياة وكذا الخضر والفواكه والدواجن والقطاني والآن تقومون بارتفاع اسعار المحروقات ما هذه المهزلة ؟؟؟؟ أعيد النظر حتى لا نقع في كارثة كبرى لايحمد عقباها حسبنا الله ونعم الوكيل.
هذآ الإرتفاع في المحروقات سيسبب اختلالات متعددة وسلبية مما سيهدد الاستقرار الإجتماعي والمعيشي بالمغرب ولاسيما الطبقة المتوسطة ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم..
لا يعطون أدنى اهتمام للمواطن في هذا البلد ،الأمور أصبحت واضحة
تحتاج هذه الأزمة إلى معالجة وإلى حلول مناسبة للقضاء على الغلاء المعيشي والاسعار الملتهبة في المحروقات على حساب القدرات الشرائية والوضعية الصعبة الراهنة الاجتماعية الهشة التي يعيشها المجتمع المغربي البسيط لهذا يجب على الحكومة أن تراعي بجدية في هذا الموضوع الحساس..
هذآ الإرتفاع في المحروقات سيسبب مشاكل ويتطور إلى فوضى في البلاد في نظري أعيد النظر حتى لا يفوت الأوان ..
لماذا تتلاعبون بنفسية الشعب المغربي مرة انخفاض ومرة إرتفاع هذا تناقذ ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
الم يأن الأوان أن نكرر نفطنا في مصفاتنا عوض أن نشتري المحروقات عن طريق المضاربين والسماسرة والمحتالين
المشكل الكبير هو ضرب جيوب المواطن والطبقة البورجوازية لايهمها سواء كان هناك زيادات او انخفاضات ؛ المواطن المغربي البسيط الذي يتخبط مع الزمن ولقمة العيش هو من يؤدي الثمن …هناك نقطة مهمة وهو عدم تحديد الأسعار في المحطات الوقود (الكل يلغي بلغاه….)
يزيدون دراهم وينقصون سنتيمات… إذا طفت الآن على المحطات ستجدهم كلهم زادوا دون استثناء لاغتنام الفرصة… بينما لا ينقصون فورا في حالة النقص….بل تبقى بعض المحطات لأكثر من يوم تبيع بالسعر المرتفع…. وهذا هو لوبي المحروقات واستعلاؤه فوق القانون…!!!
يجب لتلك المحروقات أن تنفجر لأن الحكومة لن تصرح عن السبب في ارتفاع أسعار المحروقات بشكل صريح مازالت تناور .
هل السبب هو أنبوب الغاز النار عبر المغرب لإسبانيا ؟ مقارنة بأسواق النفط يجب أن لا يتجاوز سعر الغازوال عشرة دراهم
مادام الشعب نائم اتمني زيادة اكثر
ايها المسؤولون اتقوا الله في العباد كفوا عن الظلم والطغيان اتنسون بان الموت ملاقيكم وبان الحساب منتظركم
الشكل في المغاربة وليس الحكومة وشركات المحروقات
تستاهلو أكثر
تستاهلو أحسن
الكحومة فقط تفي بالتزاماتها مالكم
انتهى الكلام
ليلة سعيدة