قطر تفوز باستضافة كأس آسيا لكرة القدم 2023

هبة بريس - وكالات

أعلن الاتحاد الاسيوي لكرة القدم أن قطر ستستضيف نهائيات كأس آسيا 2023 لكرة القدم، بعد اختيارها من قبل المكتب التنفيذي للاتحاد اليوم الإثنين في كوالالمبور، بدلا من الصين التي اعتذرت في ماي الماضي بسبب سياستها للحد من انتشار فيروس كورونا.

وسلم رئيس الاتحاد الآسيوي، البحريني الشيخ سلمان بن ابراهيم آل خليفة شهادة استضافة قطر لكأس آسيا لرئيس الاتحاد القطري الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني.

وكتب الاتحاد القطري في موقعه الرسمي على تويتر “نحتضن البطولة من جديد أهلا بآسيا في قطر”.

وكانت الصين اعتذرت في ماي الماضي عن تنظيم النسخة الثامنة عشرة بسبب سياستها للحد من انتشار جائحة كوفيد-19، فأبدت قطر وكوريا الجنوبية وإندونيسيا رغبتها في الاستضافة، فيما قررت أستراليا عدم المضي في ملفها مطلع شتنبر .

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