التسول بـ”التيك توك”.. أجساد تُباع وأعراض تُنتهك

محمد منفلوطي_ هبة بريس

هل انتهى زمن التسول زمن اليد العليا خير من اليد السفلى، عند المساجد وفي الأسواق وعند الاشارات الضوئية؟ وهل فعلا ظهرت مع العولمة والعالم المتحرر، مظاهر أخرى لتسول جديد عبر شبكة الانترنت؟ أبرزها تطبيقات تيك توك”، لتجسد بذلك مشاهد مقززة معظمها تتخذ من بيع الأجساد علانية في سوق البشرية دون أدنى احترام للأعراف والأخلاق والقيم الانسانية، وأخرى مشاهد تافهة بلاطعم ولامعنى ولا هدف تربوي، لكن الغريب كل الغريب، هو ارتفاع المشاهدات من قبل عشاق هذا ” العفن”، وهم بدورهم تجدهم في ذات الموقف يوجهون انتقاذات للظاهرة ذاتها…

إن تناولنا لهذا الموضوع، جاء لتسليط الضوء عن ظاهرة خطيرة باتت تأخذ مأخذ ” الورم السرطاني” الذي بدأ يدب رويدا رويدا داخل المجتمعات، ليهدم خلايا الترابط الأسري، ويقضي على ماتبقى منها، بعد أن نالت منه المسلسلات المدبلجة الدخيلة نيلا…

فما أن يتصفح المرء هاتفه النقال غوصا في أغوار الفضاء الأزرق، حتى ينغمس في مشاهد وصور وفيديوهات، تارة تتحدث عن الانتحارات، وأخرى همهما نشر الفجور، وأخرى بطعم الرقص والابتزاز واللائحة طويلة ..يا للأسف… كل ذلك من أجل جني مكاسب مالية بناء على نسبة مشاهدة ” يشحتها” عبر عيون التافهين من متتبعيه ونقراتهم على زر الاعجاب، مقابل تقديم تنازلات ولو على حساب كرامة هؤلاء ” المتسولين والمتسولات”، الذين واللواتي يبدعون ويبدعن في استمالة عشاق هذا ” العفن” من المراهقين والمراهقات، وحتى الرجال منهم والنساء منهن والمحافظات ماعدى ذات الأصل والنسب اللواتي يحفظن أنفسهن وأعراضهن…

مشاهد تضرب في العمق مبادئ حقوق الأطفال والمواثيق الدولية، وللأسف تجد معظم الأباء والأمهات غير مدركين ومدركات وغير آبهين وغير آبهات لما يدور حولهم وحولهن من خطر الانحراف الخلقي..تاركين الهواتف المحمولة في أيادي هؤلاء الأبرياء من الأطفال دون رقابة قبلية ولا اهتمام….متناسين بأن الكل راع، والكل مسؤول عن رعيته…

ظاهرة، باتت تتطلب تدخلا عاجلا لتجريمها، وانزال أقسى العقوبات على كل من سولت نفسه استغلال هذه المساحة من الحريات عبر الانترنت ليطلق عنانه لاستغلال الأطفال والمراهقين والنساء عن قصد أو غيره والشروع في تهديد وترويع أمن الآمنين للحصول على مكاسب مادية عن طريق الإكراه، أو التحايل والرغبة في الشهرة والثراء السريع.

نفاق اجتماعي من وراء حجاب

بلا حشمة وبلا حياء، وبلاكرامة…يقف، أو تقف منتصبة بجسدها الذي تشمئز منه النفوس، لتبث فيديوهات ومقاطع حتى ” الشيطان” نفسه لم يجد لذلك سبيلا، تستجدى، أو يستجدي، مشاهدات ولايكات، تارة يتوسلون حاجة ومصاريف علاج، وتارة يتقمصون فيها دور الفقر والعراء وقلة الحاجة، جوعا وبحثا عن الطعام..

لكن تبقى من حسنات هذه التطبيقات، أنها كشفت واقع اجتماعي مزيف ظل من المسكوت عنه، تماشيا ومقولة ” يخي منو وعيني فيه”، حيث أماطت اللثام عن صورة من صور النفاق الاجتماعي كاشفة عن عورة من “عورات الانحلال الاخلاقي”، ولما لا وهي تطبيقات اقتحمت البيوت ووثقت مشاهد تخدش الحياء على فراش النوم بين الزوجين اللذين يربطهما رابط الزواج والعقد، بمشاهد ايحائية ولباس مثير وحركات ساخرة وساخنة يندى لها الجبين ينغمسون ويبيعون أنفسهم مقابل مال هو في الأصل عبارة عن سراب..

يا للأسف حين يرى المرء أن بطل هذه القصة هو الزوج ذاته مع زوجته التي تعد جزءا من كرامته…هذا الرجل الذي طالما تغنى ” بالدفاع عن الحرمات” وانتقاذ مشاهد الرقص والعري الفاحش الفاضح، وكان يعتبره من الفواحش التي نهى عنه الشرع… لكنه بين عشية وضحايا ينقلب انقلابا بحثا عن الشهرة الموعودة ضمن نفاق اجتماعي كشفت عنه الصحوة التكنولوجية والغوص في أعماق صفحات الفضاء الأزرق…

اجتياح كبير…طال المحجبات وحتى ربات البيوت

نعم، لقد نجحت هذه التطبيقات، في اختراق البيوت المحافظة، وحققت انتشارا كبيرا وخطيرا، وتربعت على عرش أكبر المشاهدات واللايكات، واكتسحت مقاطعها المصورة “صورة وصوتا”، كل بيت وكل سرير نوم… زوجات وأزواج، مراهقات ومراهقون يرقصون ويتمايلون خيلاء، محجبات ومتبرجات، تحولن إلى سلعة لعرض أجسادهن واظهار مفاتهن من داخل الغرف وفي المطابخ وفي الساحات العمومية، كل ذلك مصحوب بموسيقى، ما يثبت فشل العملية التربوية وانهيار مابقي من القيم الأسرية، ذات الطابع الديني والأخلاقي…

شهـرة بأي ثمن

الهم، كل الهم، هو الحصول على الشهرة والمال، ولو على حساب الكرامة والعفة والفطرة التي فطر الله العباد عليها، الكل صار تائها حائرا يقوده الجشع وحب المال لعرض جسده أو جسدها، والتعبير ببعض الحركات الصبيانية المضحكة لحصد جمهور الفتيات المراهقات الراغبات في التعرف عليهم والتقرب منهم، نعم، لربما أجمع الجميع على كلمة سواء، هي أن مشكلتنا مع وسائل التواصل الاجتماعي والتكنولوجبا بشكل عام، هي أننا أسأنا فهمها، وأسأنا التعامل معها، فبدل أن نسخرها لخدمتنا فيما هو هو إيجابي، تاهت بنا السبل فوظفناها في ما هو أسوأ… يا للأسف…

بدافع تحقيق الشهرة والربح السريع دون عناء، تبقى هذه الظاهرة الخطيرة، أكبر خطر يهدد الأمن القومي وهدم الوعي وكسر الأخلاق والأعراف، حتى إن تداعياتها قد تصل أحيانا إلى حد الابتزاز، حين يسقط صاحبها في شباك الابتزاز الجنسى، مما بجعله رهينة في أيدي هؤلاء المبتزين يحركونه دمية صغيرة بين أناملهم، قد يصل به الأمر إلى وضع حد لحياته هربا من هول الفضيحة…

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