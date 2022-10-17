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طقس الاثنين.. زخات مطرية متوقعة بهذه المناطق

2022-10-17 / 09:07
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، نزول قطرات مطرية وبروز رعد محلي بكل من مرتفعات الأطلس، الجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية، إلى جانب تشكل كتل ضبابية محلية فوق السواحل الجنوبية خلال الليل.

كما يرتقب تشكل ضباب محلي غرب الواجهة المتوسطية، فضلا عن تسجيل هبات لرياح قوية نوعا ما بكل من مرتفعات الأطلس، جنوب المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 07 و14 درجة بمرتفعات الأطلس، والريف، وما بين 22 و25 درجة بأقصى الجنوب والجنوب الشرقي، وستكون ما بين 15 و21 درجة في ما تبقى من أرجاء المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستشهد بعض الارتفاع مع أجواء حارة نسبيا جنوب أقاليمنا الصحراوية وشمال المنطقة الشرقية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز، وقليل الهيجان ما بين المهدية وطرفاية، وبباقي السواحل.

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