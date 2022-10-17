هاشم البسطاوي يفتح النار على أنس الباز و الأخير يوضح

نجلاء مزيان

هاجم الفنان المعتزل هاشم البسطاوي زميله الفنان أنس الباز على خلفية تداول مشهد خادش للحياء من فيلمه l’esclave du mâle.

و عمد البسطاوي على نشر تدوينة عبر حسابه الرسمي بموقع انستقرام، جاءت كالتالي:”مزيان هاد النوضة لي كايديرو المغاربة الشعب المسلم المحافظ، مني كايشوف شي لعيبة خايبة فسينيما”.

و أضاف قائلا:”حيت يلا سكتو على هاد اللعيبات الممثلين غايبقاو يحيدو OUTFIT ديالهم فسينما و غايمارسو غضب الله”.

ليرد عليه الفنان أنس الباز عبر ذات المنصة قائلا :”المشهد هو لقطة من فيلم عرض منذ 2015، في عدد كبير من المهرجانات و نال ما نال من الترشيحات و الاعتبارات”.

و واصل قائلا:”دور سيف ليس حقيقي، بل شخصية مركبة، هو ابن جينيرال غني، يتعاطى للخمر و الكوكايين و يتعدى جنسيا على خادمتهم في ليله من الليالي و هي بنت الكوميسير الذي يتعامل في مخططاتهم الشيطانية”.

و أضاف :”شي وحدين كيسحاب ليهم الاسلام كيجي بالنضاضر و اللحية،و نساو انهم ممثلين و زملاء،شكرا على التشجيع و بصحتك ادوار “ابو لهب” لي كنتمنى غتجيك، مستقبليا ان شاء الله”.

و اختتم تدوينته قائلا:”حسبي الله و نعم الوكيل في التصريحات ديالك، الله يخليك الى انا كتحسبني ملحد ما كاين باش تعود تسلم علي،”لكم دينكم و لي دين” و شكراً”.

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