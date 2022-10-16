الأمين العام للأمم المتحدة يبرز دعم إسبانيا للحكم الذاتي

2022-10-16 / 23:03
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هبة بريس - و م ع

في تقريره إلى مجلس الأمن حول قضية الصحراء المغربية، أبرز الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، موقف إسبانيا الذي “يعتبر أن مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007 يعد الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية” لتسوية هذا النزاع.

وهكذا، فإن تقرير السيد غوتيريش ذكر بالرسالة التي بعث بها رئيس الحكومة الإسبانية في 14 مارس 2022 إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي أكد فيها موقف إسبانيا بشأن هذه القضية.

ويعتبر الدعم الذي قدمته إسبانيا لمبادرة الحكم الذاتي، اعترافا إضافيا بمصداقية المقترح المغربي، وأن كونه يصدر عن إسبانيا، وبالنظر لدورها التاريخي كقوة استعمارية سابقة، يعزز ثقل هذا الموقف ورمزيته.

كما يشير التقرير إلى رد فعل الجزائر التي قررت، في اعتراض على قرار إسبانيا السيادي، استدعاء سفيرها من مدريد للتشاور، واللجوء إلى تكتيكاتها الترهيبية المعتادة، من خلال تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون مع إسبانيا.

وأشار تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، أيضا، إلى رد فعل “البوليساريو” الحاد، إذ قررت، بعد هذه الرسالة، تعليق اتصالاتها مع الحكومة الإسبانية، سيرا على نهج عرابتها الجزائر.

ومع ذلك، فإن قرار إسبانيا، الذي يتماشى مع الاعتراف الدولي المتنامي بحقوق المغرب المشروعة على صحرائه، ليس إلا تجديدا لتأكيد واقعية وعملية وجدية مبادرة الحكم الذاتي المغربية، التي يدعمها مجلس الأمن وأزيد من 90 دولة حول العالم، باعتبارها الأساس لحل هذا النزاع الإقليمي.

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‫14 تعليقات

  1. تغيير كبير لصالح المغرب ، بتدرج حتى تعترف بالسيادة المغربية الكاملة على جميع أراضيه.

  5. في المغرب حتى مقترح الحكم الذاتي غير مرغوب فيه ، المغرب يعيش على ارضه ، التاريخ و الارض تشهد

  6. موضوع الصحراء المغربية يجب ان يطوى الى الابد هذا ما تريده الأمم المتحدة اغلب الدول العالم تؤيد مقترح المملكة المغربية لأن هناك نزاع على أرض وليس احتلال .

  9. يكفي أن مغربية الصحراء في دماءنا سواء اعترف المجتمع الدولي أو لم يعترف .

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