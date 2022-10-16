أكادير : لاول مرة بالمغرب ..مهاجر مغربي ” الكوحلي” يخلق مشروعا بالطريقة الأمريكية

ع اللطيف بركة : هبة بريس

بالتزامن مع الخطاب الملكي السامي بمناسبة إفتتاح الدورة التشريعية الجمعة الماضي، والذي وضع فيه أسس خارطة طريق لخلق الثروة وتوفير فرص الشغل، وهي رسالة إلى القطاع العام وكذلك القطاع الخاص من أجل جلب الاستثمار وخلق المقاولات الشبابية.

الشاب ” الحسين الكوحلي” المهاجر المغربي ” 48 سنة ” إبن جهة سوس، القادم من الولايات المتحدة الامريكية، إختار مدينة أكادير لإنشاء مشروعه الاستثماري ( مطعم وملهى ليلي mangos ” بفندق ” اطلانتيك بلاص” سيعزز البنية السياحية الترفيهية بمدينة الإنبعاث.

مشروع إختار الشاب الكوحلي، ان يميزه على المشاريع الاخرى بالمدينة، فأختار الموديل الامريكي لمشروعه، وبذلك يكون مشروعه الاكبر بالمدينة وبالحنوب المغربي، نقل كل تجاربه من أمريكا التي عاش بها 20 سنة، حيث خبر التجربة هناك بإعتباره مستثمرا هناك في مطاعم وملاهي، وفضل مدينته أكادير، والتي عرفت بنياتها التحتية إعادة الاصلاح عبر إنشاء طرق ومساحات خضراء وفضاءات إقتصادية ضمن المشروع الملكي الخاص بالتنمية الحضرية لمدينة الإنبعاث ” وسط المملكة” 2020 – 2024″ .

المشروع السياحي الترفيهي، سيوفر أزيد من 100 منصب شغل مباشر للشباب المؤهل، كما أن الموديل الجديد للملهى، سيستقطب السياح الأمريكيين وغير من اوروبا، من أجل إكتشاب بعد جديد الترفيه بمواصفات جديدة .

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