“الكاف” يعلن إحتضان الرباط ومراكش لدوري أبطال إفريقيا للسيدات
أعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم، اليوم الأحد 16 أكتوبر أن مدينتي الرباط ومراكش ستستضيفان مسابقة دوري أبطال إفريقيا للسيدات ، في الفترة المتراوحة ما بين 31 أكتوبر الجاري و13 نونبر المقبل ، بمشاركة ثمانية أندية.
وذكر الاتحاد الافريقي ، في بيان نشره على موقعه الرسمي ، أن مباريات هذه البطولة القارية ستجرى على أرضية المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله، وملعب ولي العهد الأمير مولاي الحسن بمدينة الرباط، وكذا الملعب الكبير لمراكش.
وأضاف المصدر ذاته أن المباراة النهائية لهذه البطولة ستقام بالمركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط .
ويمثل المغرب في هذه البطولة نادي الجيش الملكي، الذي يتواجد في المجموعة الأولى إلى جانب سيمبا كوينز التنزاني وبوفالوس الزامبي ثم ديتيرمين غيرلز الليبيري.
كما تضم المجموعة الثانية أندية ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي وباييلسا كوينز النيجيري، إضافة إلى وادي دجلة المصري وتي بي مازيمبي الكونغولي.
15 تعليقات
بالتوفيق
مرحبا بكم في المغرب
بالتوفيق لي فريق ناذي الجيش الملكي
بتوفيق لنادي المغاربة ان شاءالله
بالتوفيق لنادي الجيش الملكي العنصر النسوي
ملاعب غير إنسانية صراحة
مولاي عبد الله المعاناة مع الأمن لولوج الملعب
كل التوفيق والنجاح للسيدات المغربيات ..
المغرب دائما متالق في كرة القدم والرياضة الاخرى..
كل الاحترام والتقدير لفوزي القجع الساهر على كرة القدم وعلى تاطير كل المدربين والاعبيين..
كل الدعم والتشجيع والتقدير لكل الأندية والفرق المغربية..
نريد مضاعفة الجهود للفوز باللقب السيدات ..
يجب على وزارة الرياضة والجامعية الملكية لكرة القدم ان تعطي اولوية لكرة القدم وتشجيعها..
نتمنى الانتصارات للمنتخب الوطني للسيدات ..
كل النجاح والتوفيق..