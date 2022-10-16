اسبانيا تسلم مركبا للصيد استخدم في الهجرة السرية من الحسيمة

2022-10-16 / 20:18
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هبة بريس - الحسيمة

قامت السلطات البحرية الإسبانية،بحر الاسبوع المنتهي ، بتسليم قارب آخر للصيد التقليدي، كان قد اختفى من ميناء الصيد بمدينة الحسيمة .

القارب الذي يحمل اسم ”المداحي“ ، المسجل بمندوبية الصيد البحري بالحسيمة، تحت رقم 2277-2، والذي كان قد تم السطو عليه الصيف المنصرم، من ميناء الصيد بالحسيمة ، حيث عمد صاحبه الى تقديم شكاية للدرك البحري ضد احد اقاربه الذي يعمل بالقارب بشكل رسمي .

ويرجح ان ثكون القارب قد استخدم في الهجرة غير النظامية قبل ان يظهر بالسواحل الجنوبية الاسبانية ، وقد تم نقل القارب المسترجع من مرفأ موتريل الإسباني إلى ميناء الصيد بالحسيمة.

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