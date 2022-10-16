اسبانيا تسلم مركبا للصيد استخدم في الهجرة السرية من الحسيمة
هبة بريس - الحسيمة
قامت السلطات البحرية الإسبانية،بحر الاسبوع المنتهي ، بتسليم قارب آخر للصيد التقليدي، كان قد اختفى من ميناء الصيد بمدينة الحسيمة .
القارب الذي يحمل اسم ”المداحي“ ، المسجل بمندوبية الصيد البحري بالحسيمة، تحت رقم 2277-2، والذي كان قد تم السطو عليه الصيف المنصرم، من ميناء الصيد بالحسيمة ، حيث عمد صاحبه الى تقديم شكاية للدرك البحري ضد احد اقاربه الذي يعمل بالقارب بشكل رسمي .
ويرجح ان ثكون القارب قد استخدم في الهجرة غير النظامية قبل ان يظهر بالسواحل الجنوبية الاسبانية ، وقد تم نقل القارب المسترجع من مرفأ موتريل الإسباني إلى ميناء الصيد بالحسيمة.
ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0
0
5 تعليقات
خليو ناس تمشي تخدم على راسها راه المغرب غير التفقير….
اش هرب بنادم غير البطالة والغلاء في الاسعار
الح الله با رجع ليه القارب ومضاعش فيه
على سلامة مول القارب
ماشاء الله كان بفلوس حلال ورجع ليه