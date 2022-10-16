انطونيو غوتيريش

الأمين العام للأمم المتحدة يؤكد مرة أخرى مسؤولية الجزائر في ملف الصحراء المغربية

2022-10-16 / 19:28
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هبة بريس - و م ع

أشار الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في تقريره الأخير إلى مجلس الأمن، إلى الجزائر مرة أخرى بصفتها طرفا في هذا النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، حيث ورد ذكر الجزائر 20 مرة على الأقل في هذا التقرير.

وقد أكد الأمين العام الأممي بوضوح، أن الجزائر تضطلع بـ”دور حاسم في التوصل إلى حل سياسي لقضية الصحراء”، مبرزا مسؤولية جميع “الأطراف المعنية”، بما في ذلك الجزائر، في إعادة إطلاق العملية السياسية.

وأشار التقرير أيضا، إلى قرار الجزائر باستدعاء سفيرها في مدريد للتشاور، وتعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون مع إسبانيا، الموقعة عام 2002، لسبب وحيد تجلى في دعم هذا البلد لمبادرة الحكم الذاتي المغربية.

ويضع هذا التأكيد حدا نهائيا لمحاولة الطرف الجزائري التخفي وراء وضع “دولة ملاحظة” الزائف، ويثبت مسؤوليتها الكاملة والتامة في خلق وإطالة أمد هذا النزاع وتسويته.

من جانب آخر، أشار الأمين العام للأمم المتحدة، إلى الجزائر التي ما فتئت تقاطع مسلسل الموائد المستديرة. ما يشكل انتهاكا صارخا لقرارات مجلس الأمن، بما في ذلك القرار 2602، الذي أقر الموائد المستديرة كإطار وحيد للعملية السياسية الحصرية للأمم المتحدة. كما أن هذه القرارات ذاتها تذكُر الجزائر في خمس مرات، وتكرس دورها كطرف في هذا النزاع، وتدعوها إلى المشاركة في مسلسل الموائد المستديرة.

ولم يدع الأمين العام للأمم المتحدة، وكذا مجلس الأمن، أي مجال للشك بشأن مسؤولية هذا الجزائر والتزاماته، باعتباره طرفا رئيسيا في النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، والمُطالَب، بالتالي، بالعودة إلى المسلسل الأممي للموائد المستديرة للتوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي ودائم وقائم على التوافق، كما تجسده المبادرة المغربية للحكم الذاتي.

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‫9 تعليقات

  1. الحكم الذاتي هو الحل الأفضل هو فك انزاع القائم بين المغرب والجزائر..والصحراء مغربية وستظل مغربية وانتهى الكلام..

  2. نريد حلا مناسبا يرضي الجميع لهذه القضية الصحراوية المغربية لأن مرت أجيال واجيال ولحد الآن لم نصل إلى أي حل ….والقضية لازالت مستمرة….

  3. يجب تسوية الأوضاع بين المغرب والجزائر لفك النزاعات القائمة بينهما لأن هذه القضية زادت عن حدها…

  4. يجب أن يبرز هذآ التعاون بالتواصل المستمر على المستوى المطلوب الاستراتجي بين بعثة المينورسو في الصحراء المغربية؛ مما يجعلها القيام بمهامها في أفضل الظروف والتسهيل لهم الخدمات…

  5. هذا النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية يجب أن ينتهي بصفة نهائية وباي طريقة حتى وإن كلفنا ذالك ارواحنا فداه من أجل صحرائنا المغربية وسنسترجعها بحول الله وقوته كرهوا أم احبوا..

  6. الصحراء في مغربيها والمغرب في صحرائه. الله الوطن الملك.تحية لكل الوطنين الاحرار غيورين عن وطنهم.

  8. قضية الصحراء المغربية مثلها كمثل القضية الفلسطينية التي لم ينتهي موضوعها لحد الآن…

  9. يجب وضع حدا نهائيا لهذا النزاع بين المغرب والجزائر مع محاولة الطرف الجزائري بتسوية الوضع السياسي ..بدون مشاكل سياسية التي ستدمر نهائيا العلاقات الدبلوماسية بينهما..

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