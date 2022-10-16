توقيف عشريني بمطار محمد الخامس مبحوث عنه من طرف ” الانتربول”

2022-10-16 / 19:31
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة بمطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء، أمس السبت، من توقيف شخص يبلغ من العمر 24 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال من خلال المس بأنظمة المعالجة الإلكترونية للمعطيات الشخصية.

وقد جرى توقيف المشتبه فيه أثناء استعداده للمغادرة على متن رحلة جوية متوجهة إلى تركيا، حيث أظهرت عملية تنقيطه بقواعد الأمن الوطني، أنه يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، ولذلك لتورطه في قرصنة معطيات بنكية دولية واستعمالها في ارتكاب عمليات اقتناء احتيالية للبضائع عبر مواقع التجارة الإلكترونية، وهي القضية التي جرى البحث فيها بناء على معطيات وفرتها المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ”أنتربول”.
وقد أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي عهد به لفرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن عين السبع الحي المحمدي بالدار البيضاء تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

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