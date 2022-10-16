ابراهيم تراوري

بعد استيلائه على السلطة .. إبراهيم تراوري رئيسا انتقاليا لبوركينافاسو

2022-10-16 / 18:59
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هبة بريس - وكالات

أجمع المسؤولون العسكريون والأحزاب السياسية وقادة المجتمع المدني، في بوركينا فاسو، على تسمية الضابط برتبة قائد في الجيش إبراهيم تراوري، رئيسا انتقاليا للبلاد، بعد أسبوعين من استلاءه على السلطة.

وتعهد الرئيس تراوري باحترام الجدول الزمني للانتقال الديمقراطي، الذي اتفق عليه سلفه مع مجموعة إكواس.

وتكافح بوركينا فاسو تمردا عنيفا تشنه جماعات مرتبطة بتنظيمي القاعدة و”الدولة الإسلامية” بدأ في مالي المجاورة عام 2012 وامتد إلى دول أخرى جنوب الصحراء الكبرى.

وأودى العنف بحياة الآلاف وأدى إلى تشريد ما يقرب من مليوني شخص وزعزعة الاستقرار السياسي.

وكان الشعور بالإحباط نتيجة انعدام الأمن سببا وراء انقلابين في بوركينا فاسو هذا العام، ومثلهما في مالي منذ عام 2020.

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‫8 تعليقات

  1. افريقيا ياالدم السايل،يالاورد الذابل ياءم البلدان عيقوا وفيقوا،وكفاكم النقيلابات فالكرسي،الذي،تتقاتلون عليه، الى زوال وانتم يتبعكم،الحساب الشذيذ،،يوم لاينفع،شيء،الا من اتى،الله بقلب سليم

  3. لا يهمنا الانقلاب يهمنا من هي الدولة التي ساعدت ووخططت له ضد من؟ او لصالح من؟

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