تحطيم واجهات مصارف ..مظاهرات حاشدة بفرنسا ضد غلاء المعيشة وارتفاع أسعار المحروقات
هبة بريس - وكالات
دفعت زيادة التضخم وارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية في فرنسا، المواطنين للدعوة إلى النزول للشارع احتجاجاً على الأوضاع ولمطالبة الحكومة بتحسين الأجور.
وتزامنا مع استمرار أزمة نقص الوقود في فرنسا بسبب إضراب عمال المصافي، نظمت أحزاب اليسار تظاهرات حاشدة في باريس، اليوم الأحد.
وعمد متظاهرون الى تحطيم واجهات مصارف في باريس، فيما قال منظمو المظاهرات أن عدد المشاركين بلغ 140 ألف شخصاً.
ويطالب المشاركون برفع مستوى الرواتب ومكافحة ارتفاع الأسعار وتحديد سن التقاعد عند مستوى الستين عاما.
ما رأيك؟
المجموع 4 آراء
0
4
8 تعليقات
هذا في بلاد تدعم كل بيت و كل فقير، وتعطي اجراءات لكل عاطل، والتعليم و الصحة فيها بالمجان
ربنا يعم السلام في كل انحاء العالم
موجة الاضرابات ستجتاح باقي اوروبا
أوروبا في الهاوية كل هذا خطة بين روسيا والصين لقلب النضام العالمي
بدايه النهايه
ندعو السلطات الفرنسية لضبط النفس واحترام المتظاهرين
اللهم شتت أمرهم و أضعف قوتهم
دولة متخلفة و تعيش على مص دماء افريقيا