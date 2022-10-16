شخصيات نيجيرية : الخطاب الملكي يرسم مسار الشعب المغربي
أكد شارل نيكولاس، المنسق الدولي للقمة الاقتصادية لرؤساء المقاولات، أن الخطاب الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، أول أمس الجمعة ، أمام أعضاء البرلمان ، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية، يرسم مسار الشعب المغربي حول أمرين يعدان محط انشغال بالغ الأهمية.
وأوضح نيكولاس في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ، أن الأمر يتعلق بقضية الماء وتحدياتها الضاغطة وكذا النهوض بالاستثمار وتعبئة 550 مليار درهم للاستثمار وخلق 500 ألف فرصة عمل خلال الفترة ما بين 2022-2026 لفائدة الشعب المغربي.
وأضاف أنه بالتركيز على جانب الاستثمار، أحد القضايا التي توجد في صلب انشغالات صاحب الجلالة، من الواضح أن الحكومة ليس بمقدورها لوحدها أن تبلغ هذا الهدف دون المشاركة الكاملة للقطاع الخاص والمستثمرين المحليين والدوليين، مما يستدعي ضرورة النهوض بالشراكة حتى يجد المستثمرون في المغرب وجهة للاستثمار بمنطقة شمال إفريقيا.
وتابع أن المغرب لديه واحدة من عوامل الجذب الأكثر تميزا وتفردا في شمال إفريقيا فيما يتعلق بالمزايا الاجتماعية والاقتصادية، وكذا توفره على موقع سياحي جيد.
من جهتها، أشادت مؤسسة مبادرة “دو غلوبال وومانيتي ” أونيس طوماس، في تصريح مماثل ، ب ” الخطاب التفاعلي للغاية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أمام البرلمان “.
كما نوهت بالجهود التي يبذلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس والحكومة المغربية من أجل رفع التحدي الوجودي لقطاع الماء بالمغرب.
وارتباطا بموضوع الاستثمارات الذي أثاره جلالة الملك ، أشارت المتحدثة إلى أن تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة والكبرى سيزيد من فرص الاستثمار ، كما أن انخراط النساء والشباب سيساهم في تحقيق التنمية والنمو بالمغرب وفي إفريقيا برمتها.
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الخطاب الملكي السامي الكريم يرسم مسار الشعب المغربي في عدة أشياء تعود بالنفع على شباب وبنات المغرب عاش الملك محمد السادس نصره الله وايده دائما سباقا للخير ويساعد شعبه في الأشياء .
خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده خطاب له أهمية كبيرة ومحط انشغال بالغ الأهمية وخطاب واضح..
الخطاب الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده أمام أعضاء البرلمان بأن الأمر يتعلق بقضية الماء وتحدياتها وكذا النهوض بالاستثمار ولكن الأمر يبقى بين أيدي رؤساء أعضاء البرلمان والفاهم يفهم..
نتمنى المزيد والمزيد من العطاء والانجازات والاستثمارات لخلق فرص عمل ووظائف تعود بالنفع على الشباب العاطل والحاصل على ديبلومات ودراسات عليا..
لجلب الأجانب من أجل الاستثمار في مشاريعهم هنآ بالمعرب يجب ان تكون هناك إستراتيجية واضحة ومصدافية من طرف الحكومة..
يجب التركيز على جانب الاستثمار التي هي في صلب انشغالات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده دائما سباقا لحماية شعبيه ووطنه بكرامة وسيادة واستقرار ومجهودات جبارة وتضحيات من طرفه لتحقيق أهداف إيجابية استراتيجية جديدة ورئية دينامية ناجحة عاش ملكنا الغالي الحنون..
إنها مبادرة جديدة ورئية مستقبلية تستخدم الشباب العاطل والحاصل على ديبلومات من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده دائما سباقا للخير ويساعد شعبه فهو يعمل مجهودات جبارة وطاكتيكية وديبلوماسية فعالة ومنصفة وبعيدة المدى لتحقيق أهداف إيجابية..
كما أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده على تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة والكبرى والتي إنشاء آلله ستعطي مفعولها للنهوض بهذه المقاولات بالنفع على شباب وبنات المغرب ولسيما البطالة والحد من الهجرة السرية عبر قوارب الموت التي يذهب ضحايا الابرياء القاصرين وشباب فنصر الله ملكنا الغالي دائما سباقا للخير وحماية وطنه وشعبه بكل سيادة وكرامة وعزة حفظه الله ورعاه ونصره على القوم الظالمين..
الحمد لله بهذه الاستثمارات التي أعطاها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده سيكون مغرب أفضل بكثير من السابق ورئية مستقبلية تستخدم الشباب العاطل والبطالي بقفزة إيجابية استراتيجية جديدة ..
حتى المرأة المغربية لم ينساها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده في انخراطها في عدة مجالات التي ستساهم بدورها في تحقيق التنمية الاقتصادية والنمو بالمعرب بصفة خاصة وبافريقيا بصفة عامة برمتها وكل هذآ راجع الفضل إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده دائما واقف مع المرأة المغربية عاش ملكنا الغالي الحنون..