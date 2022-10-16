Prime Minister of Kuwait Ahmad Nawaf Al-Ahmad Al-Sabah addresses the 77th session of the United Nations General Assembly at U.N. headquarters, Thursday, Sept. 22, 2022. (AP Photo/Jason DeCrow)

الكويت الكويت تعلن إعادة تشكيل الحكومة

2022-10-16 / 16:47
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هبة بريس _ وكالات

أصدر أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الصباح، الأحد، مرسوما أميريا بإعادة تشكيل الحكومة، وفقا لمركز التواصل الحكومي.

وشمل إعادة تشكيل الحكومة برئاسة أحمد نواف الأحمد الصباح، تعيين طلال خالد الأحمد الصباح، نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية، وبراك علي براك الشيتان، نائبا أيضا ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء.

وأكد مركز التواصل الحكومي الكويتي أنه تم تعيين بدر الملا وزيرا جديدا للنفط، ونائبا لرئيس مجلس الوزراء.

الكويت
الكويت تعلن إعادة تشكيل الحكومة
الحرة – واشنطن
16 أكتوبر 2022
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رئيس وزراء الكويت أحمد نواف الأحمد الصباح
رئيس وزراء الكويت أحمد نواف الأحمد الصباح
أصدر أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الصباح، الأحد، مرسوما أميريا بإعادة تشكيل الحكومة، وفقا لمركز التواصل الحكومي.

وشمل إعادة تشكيل الحكومة برئاسة أحمد نواف الأحمد الصباح، تعيين طلال خالد الأحمد الصباح، نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية، وبراك علي براك الشيتان، نائبا أيضا ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء.

وأكد مركز التواصل الحكومي الكويتي أنه تم تعيين بدر الملا وزيرا جديدا للنفط، ونائبا لرئيس مجلس الوزراء.

وأضاف أن المرسوم الأميري بتشكيل الحكومة تضمن أيضا تعيين عبد الوهاب الرشيد، وزيرا للمالية، وسالم الصباح، وزيرا للخارجية، وعبد الله السالم، وزيرا للدفاع.

وكانت الكويت، قد أعلنت، في الخامس من أكتوبر الجاري، عن تكليف الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، رئيسا لمجلس الوزراء، بعد الاستقالة الروتينية التي قدمتها الحكومة عقب الانتخابات التشريعية الأخيرة، التي جرت نهاية الشهر الماضي.

ووفقا للدستور الكويتي، قدمت الحكومة استقالتها غداة الإعلان عن نتائج انتخابات مجلس الأمة.

وكانت حكومة النواف عينت، في يوليو الماضي، وجاءت بعد أشهر على استقالة الحكومة السابقة برئاسة، الشيخ صباح الخالد الصباح، الذي لاقى معارضة واسعة داخل قبة البرلمان.

وبعد شهرين من حل البرلمان، فازت المعارضة الكويتية مرة أخرى وعادت المرأة إلى مجلس الأمة في الانتخابات التشريعية للدولة الخليجية النفطية التي تتمتع بحياة سياسية استثنائية مقارنة مع جيرانها.

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