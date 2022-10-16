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19 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة بكورونا خلال 24 ساعة

2022-10-16 / 16:04
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هبة بريس _ الرباط

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الأحد أنه تم خلال الـ24 ساعة الماضية تسجيل19 إصابة جديدة بـ(كورونا )، مقابل تعافي 27 أشخاص، فيما تم تسجيل حالة وفاة وحدة، بسبب جائحة كورونا ليستقر عدد المتوفين بالمملكة 16279، بنسبة فتك بلغت 1.3 في المائة.

وأوضحت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 51 ألف و756 شخصا تلقوا الجرعة الرابعة، و 6 ملايين و831 ألفا و617 أشخاص تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليونا و406 ألف و876 شخصا، مقابل 24 مليونا و909 ألف و268شخصا تلقوا الجرعة الأولى.

وأضافت أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و265 ألفا و220 2حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و248 ألفا و806 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98.7 في المائة.

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