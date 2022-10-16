مراكش : توقيف شخص متهم بتزوير وصفات وحجز أختام طبية
تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن مراكش، مساء أمس السبت 15 أكتوبر الجاري، من توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية، يبلغ من العمر 33 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بتزوير وصفات طبية واستعمالها في اقتناء وترويج الأقراص الطبية المخدرة.
وقد تم توقيف المشتبه فيه خلال عملية أمنية بحي “السعادة” بمدينة مراكش، وهو في حالة تلبس بترويج المخدرات والأقراص الطبية المخدرة، حيث أسفرت عملية الجس الوقائي التي أخضع لها عن حجز عدة صفائح من مخدر الشيرا و30 قرص طبي مخدر معدة للترويج.
كما مكنت عملية التفتيش التي أنجزتها عناصر الشرطة القضائية بمنزل المشتبه فيه من حجز 1920 قرص طبي مخدر إضافية من عدة أنواع، وكيلوغرام واحد و530 غرام من مخدر الشيرا، فضلا عن حجز العشرات من الوصفات الطبية المزورة التي تحمل أسماء وأختام لأطباء، يجري حاليا التحقق من مصدرها وملابسات حيازتها واستعمالها، بالإضافة إلى حجز عدة أسلحة بيضاء ومجموعة من الهواتف النقالة.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.
5 تعليقات
لاحولة ولا قوة الا بالله
مبقى عارف بنادم فين يثيق
اكثر وحدين لي كيديرو الجرائم هوما دو السوابق العدلية اذن خاص التربية في السجون…..
يجب تشديد العقوبات لكون عبرة لكل من سولت له التلاعب بصحة المواطنين
تحية وتقدير للامن اوطني على المجهودات التي يقوم بها لضمان امن المواطن