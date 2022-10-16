مراكش : توقيف شخص متهم بتزوير وصفات وحجز أختام طبية

2022-10-16 / 19:45
0
ع اللطيف بركة : هبة بريس

تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن مراكش، مساء أمس السبت 15 أكتوبر الجاري، من توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية، يبلغ من العمر 33 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بتزوير وصفات طبية واستعمالها في اقتناء وترويج الأقراص الطبية المخدرة. 

وقد تم توقيف المشتبه فيه خلال عملية أمنية بحي “السعادة” بمدينة مراكش، وهو في حالة تلبس بترويج المخدرات والأقراص الطبية المخدرة، حيث أسفرت عملية الجس الوقائي التي أخضع لها عن حجز عدة صفائح من مخدر الشيرا و30 قرص طبي مخدر معدة للترويج.

كما مكنت عملية التفتيش التي أنجزتها عناصر الشرطة القضائية بمنزل المشتبه فيه من حجز 1920 قرص طبي مخدر إضافية من عدة أنواع، وكيلوغرام واحد و530 غرام من مخدر الشيرا، فضلا عن حجز العشرات من الوصفات الطبية المزورة التي تحمل أسماء وأختام لأطباء، يجري حاليا التحقق من مصدرها وملابسات حيازتها واستعمالها، بالإضافة إلى حجز عدة أسلحة بيضاء ومجموعة من الهواتف النقالة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of اسبانيا تسلم مركبا للصيد استخدم في الهجرة السرية من الحسيمة

اسبانيا تسلم مركبا للصيد استخدم في الهجرة السرية من…

2022-10-16 / 20:18
Photo of توقيف عشريني بمطار محمد الخامس مبحوث عنه من طرف ” الانتربول”

توقيف عشريني بمطار محمد الخامس مبحوث عنه من طرف…

2022-10-16 / 19:31
Photo of افتتاح البرلمان ..حزب الاستقلال يشيد بالرؤية الاستراتيجية الخلاقة التي أعلن عنها الملك

افتتاح البرلمان ..حزب الاستقلال يشيد بالرؤية الاستراتيجية الخلاقة التي…

2022-10-16 / 18:29
Photo of 19 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة بكورونا خلال 24 ساعة

19 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة بكورونا خلال 24…

2022-10-16 / 16:04
Photo of هل عجزت السلطات في مواجهة ظاهرة احتلال الملك العمومي بسطات؟

هل عجزت السلطات في مواجهة ظاهرة احتلال الملك العمومي…

2022-10-16 / 15:20
Photo of طرفاية.. إحباط عملية تهجير 41 مواطن إفريقي جنوب الصحراء

طرفاية.. إحباط عملية تهجير 41 مواطن إفريقي جنوب الصحراء

2022-10-16 / 14:15
Photo of فاس.. إيقاف شخص أعد ورشة لتقطير “الماحيا والمخدرات”

فاس.. إيقاف شخص أعد ورشة لتقطير “الماحيا والمخدرات”

2022-10-16 / 13:47
Photo of خبير اقتصادي..المغرب بات أمام ضرورة العمل الجاد لمواجهة أزمة الماء

خبير اقتصادي..المغرب بات أمام ضرورة العمل الجاد لمواجهة أزمة الماء

2022-10-16 / 13:07
Photo of أيت ملول :” جمعيات” ترفض تحويل منتزه ترفيهي الى مخيم

أيت ملول :” جمعيات” ترفض تحويل منتزه ترفيهي الى…

2022-10-16 / 12:53
Photo of خبير : المغرب بدأ ينتهج أساليب جديدة مع التقلبات المناخية

خبير : المغرب بدأ ينتهج أساليب جديدة مع التقلبات المناخية

2022-10-16 / 12:04

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق