صربيا تغلق سفارتها في أوكرانيا

هبة بريس _ وكالات

أغلقت صربيا سفارتها في أوكرانيا بشكل مؤقت لدواع أمنية، بحسب ما ذكرته السفارة اليوم الأحد في بيان.

وجاء في البيان: “سفارة جمهورية صربيا في أوكرانيا مغلقة مؤقتا لضمان سلامة الموظفين”.

ولفتت إلى أن الموظفين سيستمرون في القيام بعملهم من بلغراد حتى يتم ترتيب شروط عودتهم إلى أوكرانيا.

ودعت سفارة أوزبكستان في كييف في وقت سابق مواطنيها إلى مغادرة أراضي أوكرانيا، وكذلك الامتناع عن السفر إلى هذا البلد.

كما أفيد أن وزارة خارجية كازاخستان تدرس إمكانية إجلاء موظفي السفارة الكازاخستانية في أوكرانيا.

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