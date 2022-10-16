الأخضر الليبي” يندد بـ “تخدير” لاعبيه في تنزانيا

هبة بريس _ رياضة

كشف نادي الأخضر الليبي، لكرة القدم، الأحد، عن تعرض لاعبيه للتخدير عبر استنشاق مادة مخدرة أثناء تناول وجبة العشاء بمقر إقامتهم في تنزانيا، السبت.

وأضاف النادي الليبي في بيان عبر فيسبوك أن بعثة الفريق تعرضت لعدة عراقيل بحيث لم يتم توفير ملاعب مجانية للتدريب وعدم منحهم نتائج مسحات كوفيد-19.

لكنه أكد “أن الحادثة التي وقعت اليوم لبعثة الأخضر بعد إجراء الحصة التدريبية وفور وصولنا لمقر الإقامة وبعد تناول وجبة العشاء تعرض معظم أفراد البعثة إلى حالة من الإغماء والرواد وفقدان التوازن، مما اضطرنا إلى نقلهم إلى المستشفى، حيث مكثوا لوقت متأخر ولا يزال بعضهم داخل المستشفى حتى الآن”.

وقال النادي: ” بعد إجراء التحاليل اللازمة داخل المستشفى تبين أن السبب تتلخص في استنشاق مادة مخدرة ‘Benzodiazepine’ (التي) تفقد الجسم توازنه وتسبب حالة من الإغماء والدوار، وفق التقرير المعتمد من قبل المستشفى التي نقل لها أعضاء البعثة”.

وأضاف النادي في البيان الموجه لوزير الرياضة الجزائري “وعليه فإنا نضع أمامكم كل ذلك لتحمل مسؤولياتكم تجاه الدفاع عن حقوقنا، من حيث مراسلة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بالخصوص، وذلك لتكافؤ الفرص وهذا الفعل المشين لن يثنينا في الدفاع عن حقنا في المنافسة الشريفة وتمثيل ليبيا أفضل تمثيل”.

ولم يصدر تعليق مباشرة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” أو الاتحاد التنزاني لكرة القدم

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