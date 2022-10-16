An OPEC sign is seen on the day of OPEC+ meeting in Vienna in Vienna, Austria October 5, 2022. REUTERS/Lisa Leutner

أوبك” توضح الهدف من قرار خفض الإنتاج

2022-10-16 / 14:00
0
هبة بريس _ وكالات

قال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”، هيثم الغيص، الأحد، إن “أسواق النفط تمر بمرحلة من التقلبات الشديدة”.

وأضاف الغيص، الذي كان يتحدث خلال زيارته للجزائر التي تستغرق يومين، أن هدف أوبك والمنتجين من خارجها هو الحفاظ على استقرار السوق.

وذكر تلفزيون النهار، الأحد أن وزير الطاقة الجزائري، محمد عرقاب، وصف قرار أوبك الأخير بخفض الإنتاج بأنه “تاريخي وممتاز” ويصب في خانة استقرار الأسواق.

وعبر عرقاب والغيص عن ثقتهما الكاملة في الأثر الإيجابي لقرار أوبك.

من جهتها، أعربت سلطنة عُمان، الأحد، عن أن قرارات أوبك بلس، تُبنى على اعتبارات “اقتصادية بحتة” وعلى حقائق العرض والطلب في السوق.

وقالت وزارة الطاقة العمانية، إن قرار خفض إنتاج أوبك بلس، مهم وضروري لطمأنة السوق ودعم استقرارها.

كما نقلت وكالة أنباء البحرين عن وزير النفط، محمد بن مبارك، الأحد، تأكيده أن قرار “أوبك بلاس” بخفض الإنتاج جاء بالتوافق والإجماع بين جميع الدول الأعضاء.

وأضاف الوزير أن الدول الأعضاء حريصة على اتخاذ قرارات تهدف إلى استقرار الأسواق النفطية، وأنه خلال الاجتماعات المقبلة ستتم دراسة أي مستجدات اقتصادية لضمان استقرار الأسواق والإمدادات العالمية والتوازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين.

وكان تحالف “أوبك بلاس” المكون من الدول الـ13 الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” وحلفائهم العشرة بقيادة روسيا، قد قرر، الأسبوع الماضي، خفضاً كبيراً في حصص الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا اعتبارا من نوفمبر.

جاء القرار رغم تحذير الرئيس الأميركي، جو بايدن، من أنه ستكون هناك “عواقب” للخطوة التي قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط وبالتالي ملء خزائن روسيا من عائداتها النفطية لتمويل حربها في أوكرانيا.

ويزور الأمين العام لمنظمة “أوبك” الجزائر لمناقشة قضايا النفط العالمية والآفاق المتوسطة والطويلة الأجل للخام.

وسيجري الغيص محادثات مع مسؤولين جزائريين من بينهم الرئيس التنفيذي لسوناطراك، توفيق حكار.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of م..قتل 12 شخصا جراء إطلاق نار وسط المكسيك

م..قتل 12 شخصا جراء إطلاق نار وسط المكسيك

2022-10-16 / 09:27
Photo of فرنسا.. العثور على جثــ…ـة طفلة مقــ…ـطوعة الرأس في صندوق بباريس

فرنسا.. العثور على جثــ…ـة طفلة مقــ…ـطوعة الرأس في صندوق…

2022-10-15 / 20:48
Photo of أطلقته من غواصة نووية محلية الصنع ..الهند تختبر صاروخا بالستيا بنجاح

أطلقته من غواصة نووية محلية الصنع ..الهند تختبر صاروخا…

2022-10-15 / 19:14
Photo of محكمة فرنسية تقضي بمنح التأشيرات ل23 عامل موسمي مغربي

محكمة فرنسية تقضي بمنح التأشيرات ل23 عامل موسمي مغربي

2022-10-15 / 19:05
Photo of الآلاف يحتجون في تونس ضد الغلاء وقيس سعيد

الآلاف يحتجون في تونس ضد الغلاء وقيس سعيد

2022-10-15 / 18:09
Photo of شي جينبينغ يستعد لولاية ثالثة على رأس الصين

شي جينبينغ يستعد لولاية ثالثة على رأس الصين

2022-10-15 / 13:10
Photo of الشرطة الألمانية تفتش منزل سيدة روسية بسبب دعمها العملية العسكرية

الشرطة الألمانية تفتش منزل سيدة روسية بسبب دعمها العملية…

2022-10-14 / 23:50
Photo of م..قتل 22 عاملا على الأقل جراء انفجار بمنجم في تركيا

م..قتل 22 عاملا على الأقل جراء انفجار بمنجم في…

2022-10-14 / 23:03
Photo of محكمة أوروبية عليا تقر حظرا على ارتداء الحجاب في العمل

محكمة أوروبية عليا تقر حظرا على ارتداء الحجاب في…

2022-10-14 / 22:07
Photo of رئيسة الحكومة البريطانية تقيل وزير المالية “كوارتنج”

رئيسة الحكومة البريطانية تقيل وزير المالية “كوارتنج”

2022-10-14 / 20:16

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق