فاس.. إيقاف شخص أعد ورشة لتقطير “الماحيا والمخدرات”

ع محياوي – هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن فاس، ليلة أمس السبت 15 أكتوبر الجاري، من توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية، يبلغ من العمر 43 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في إعداد ورشة لتقطير وترويج مسكر ماء الحياة والاتجار في المخدرات.

وقد مكنت إجراءات البحث الميداني من توقيف المشتبه فيه داخل منزل بحي “الجنانات” بمدينة فاس، فضلا عن تفكيك ورشة كان يديرها لتقطير مسكر ماء الحياة، حيث تم حجز 660 لترا من هذه المادة المسكرة معدة للترويج، فضلا عن حجز العشرات من الكيلوغرامات من الموارد الأولية ومجموعة من المعدات وقنينات الغاز المستعملة في هذا النشاط الإجرامي.

عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية مكنت أيضا من حجز 26 كيلوغراما من سنابل الكيف و2939 غرام من مسحوق مادة التبغ المعد للترويج.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0