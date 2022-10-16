طرفاية.. إحباط عملية تهجير 41 مواطن إفريقي جنوب الصحراء

ع اللطيف بركة : هبة بريس

تواصل مصالح الدرك الملكي والقوات المساعدة ، التصدي لعمليات الهجرة السرية ، حيث تمكنتا اليوم الاحد 16 أكتوبر الجاري ،بشمال طرفاية ، من إحباط محاولة للهجرة السرية ل 41 شخص يتحدرون من دول جنوب الصحراء، وحجز قارب مطاطي ومحرك .

وقالت مصادر الجريدة ، أن المصالح الدركية بمعية القوات المساعدة ، قد دشنوا حملة تمشيطية للبحث عن 11 شخص لاذوا بالفرار شمال المدينة .

وقد جرى إخضاع الموقوفين 30 للحراسة النظرية، وذلك رهن البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة قصد الكشف عن حيثيات المحاولة ومدبريها.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0