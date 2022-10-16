السعودية تسمح لحاملي بطاقة “هيا” للمونديال بأداء العمرة

2022-10-16 / 12:58
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هبة بريس

أعلن مساعد المدير العام للإدارة العامة للتأشيرات في وزارة الخارجية السعودية، خالد الشمري، عن السماح للمسلمين الحاملين لبطاقة “هيا” المخصصة لجماهير مونديال قطر بأداء مناسك العمرة.

وقال الشمري، في مداخلة مع قناة “الإخبارية” السعودية، إنه يمكن لحاملي بطاقة “هيا” المسلمين أداء العمرة، وزيارة المدينة المنورة.

ولفت إلى أن تأشيرة دخول السعودية لحاملي بطاقة “هيا” ستكون مجانية من دون رسوم، ولكن يجب الحصول على تأمين طبي إلزامي من منصة التأشيرات.

وأوضح أن التأشيرة ستكون صالحة لدخول المملكة بدءا من الشهر المقبل وحتى اليوم الختامي من بطولة كأس العالم، 18 كانون الأول/ ديسمبر 2022، ولا يُشترط أن يكون دخول الأراضي القطرية قبل زيارة المملكة.

وكان منظمو مونديال قطر أعلنوا، في وقت سابق، أن بطاقة “هيا” هي التصريح الوحيد لدخول المشجعين إلى قطر خلال المونديال، حيث يتوقع قدوم أكثر من مليون زائر.

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