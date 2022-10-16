خبير : المغرب بدأ ينتهج أساليب جديدة مع التقلبات المناخية

هبة بريس _ الرباط

يواجه المغرب تحديات كبيرة بسبب تمدد سنوات الجفاف، وما يترتب عليها من انعكاسات اقتصادية، بالتوازي مع التغيرات المناخية على مستوى العالم.

وحول الموضوع قال الخبير الاقتصادي المغربي رشيد ساري، إن الحديث عن الإجراءات ليست وليدة اليوم، بل تتعلق بسياسة دولة من خلال بناء السدود التي تقدر بـ 146 وهناك 20 سدا في طور الإنشاء.

وأضاف ساري ، أن المغرب بدأ ينتهج أساليب جديدة مع التقلبات المناخية الأخيرة، لمواجهة هذا المشكل البنيوي، بحكم امتداد سنوات الجفاف وتمددها عبر تحلية مياه البحار، وأنها نماذج مقبولة ونتائج محفزة في بعض المناطق منها أكادير والداخلة.

وحول إمكانية الخطوات التي اتخذت في معالجة تداعيات الأزمة، يشير ساري إلى أن الخطاب الملكي كان واضحا، وأنه لا يجب تسييس الملف، مع التوجه لإحداث تشريعات تخص المحافظة وتدبير هذه الثروة التي تتعرض للندرة يوما بعد يوم.

ويرى ساري ضرورة وجود استراتيجية فلاحية تقوم على كثرة الإنتاجية، دون استنزاف الثروات المائية، وأنها أصبحت ضرورة وليس اختيار._ يقول ساري لسبونتيك

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