أيت ملول :” جمعيات” ترفض تحويل منتزه ترفيهي الى مخيم

ع اللطيف بركة : هبة بريس

راسلت جمعيات المجتمع المدني بحي لمزار قصبة سيدي الطاهر عبر ملتمس تتوفر جريدة ” هبة بريس” على نسخة منه، عامل عمالة إنزكان ” ابو الحقوق” تطالبه التدخل لدى الجماعة الترابية لأيت ملول قصد تضمين الموقع المخصص للمنتزه الترفيهي والرياضي بحي لمزار ضمن تصميم التهيئة الذي يوجد قيد الدراسة واخراجه لحيز الوجود .

واضاف الملتمس أن رئيس المجلس الترابي لايت ملول، سبق وان صرح بعد إستضافته ضمن برنامج إذاعي، نيته تحويل المنتزه الى مخيم من الدرجة الخامسة، والذي ستشرف عليه وزارة الشباب والرياضة، وهو ما إعتبرته الجمعيات المدنية، إقصاءا في حق 60 ألف نسمة من الحي المذكور والتي ظل حلمها إنشاء منتزه ترفيهي رياضي بعد أن خصص المجلس السابق 7 هكتارات لذلك، وانجاز دراسة للمشروع بقيمة 20 مليون سنتيم، ورصد ميزانية لهذا المشروع الوحيد بالمنطقة.

واتهمت جمعيات المجتمع المدني، رئيس المجلس الجماعي لايت ملول، بنهجه سياسة الاقصاء في حق ساكنة الحي، كما أن الاخير يضيف الملتمس، لم يأخد بمقترحات واللقاءات التشاورية الذي نظمها المجلس السابق في إطار استمرارية المرفق، خلال فترات فترات الاعداد لبرنامج عمل الجماعة، بعد أن تشبثت الجمعيات بمطلبها الخاص بضرورة إنشاء منتزه ترفيهي رياضي يخرج حي المزار من عزلته، عوض انشاء مشروع ” مخيم” لن تستفيد منه ساكنة المنطقة.

وضعية تهدر الزمن التنموي من خلال إلغاء الدراسات و تسائل السلطات الاقليمية، إعتبارا لكونها سبق و أن أشرت على المشروع، الى جانب الأموال العامة التي رصدت لمشروع المنتزه من الدراسات إلى رصد الميزانية، وكذلك التوقيع على اتفاقيات خصوصا مع المياه والغابات.

واعلنت الجمعيات الموقعة على الملتمس، أنه في حالة إستمرار رغبة المجلس الجماعي لايت ملول، إنتزاع مشروع منتزه ترفيهي رياضي من ساكنة الحي، فإن هؤلاء سيلتجؤون الى اشكال نضالية أخرى قصد منع حرمان الساكنة من حقوقها المشروعة دستوريا .

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