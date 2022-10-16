في الصورة *ادريس لشكر

الاتحاد الاشتراكي: الملك أكد أن ملفي الماء والاستثمار لا يقبلان التأجيل

2022-10-16 / 11:03
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هبة بريس _ الرباط

قال حزب الاتحاد الاشتراكي إن الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح البرلمان تضمن دلالة واضحة وإشارة قوية على أن ملفي الماء والاستثمار لا يقبلان التأجيل أو المزايدات.

وأوضح الحزب، في بيان، أن تذكير الملك في بداية خطابه بأن المواضيع التي يثيرها أثناء مخاطبته للأمة المغربية عبر ممثليها، هي تلك التي تحظى بالأسبقية، “يحمل دلالة واضحة وإشارة قوية على أن ملفي الماء والاستثمار لا يقبلان التأجيل، أو المزايدات، أو هدر الوقت، أو تضييع الفرص القليلة المتاحة في ظرفية استثنائي”.

وأضاف المصدر ذاته أن الملفين الحساسين اللذين تناولهما الخطاب، “لطالما كانا موضوع بلاغات الحزب وتنبيهاته للحكومة الحالية، بالنظر إلى راهنيتهما، في سياق تاريخي مطبوع بالندرة والأزمات والتوترات عالميا”.

وبخصوص ملف الندرة المائية، قال الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إنه كان في مقدمة التنظيمات السياسية التي دعت إلى التفكير الجدي في الأمن المائي، “وقد كنا نبهنا الحكومة أثناء مناقشة برنامجها الحكومي وكذا قانون المالية السابق إلى تغاضيها، أثناء إعداد توقعاتها بخصوص الموسم الفلاحي، عن كون الجفاف أصبح معطى بنيويا في بلادنا”.

وسجل الحزب أن المغرب تأخر في تنزيل المخطط المائي، ويدفع تكاليف اجتماعية باهظة جراء تأخر إنجاز مجموعة من مشاريع تحلية مياه البحر، وإعادة تدوير المياه العادمة، وإنشاء شبكات الربط المائي.

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