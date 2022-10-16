تطبيق يكشف الإصابة بالسرطان بمجرد سماع صوت المريض

2022-10-16 / 10:09
8
هبة بريس

ابتكر علماء مختصون بالمعاهد الوطنية للصحة بأمريكا تطبيقا يمكن تثبيته على الهواتف الذكية، يستطيع تشخيص مرض السرطان من خلال الصوت فقط للمريض.

ويرصد التطبيق التغيرات التي تحدث بسبب المرض في الحبال الصوتية، ومن ثم يقوم باكتشاف المرض في وقت مبكر، الأمر الذي يسمح بعلاجه، ويرفع احتمالات الشفاء من الورم الخبيث.

ويعتمد التطبيق على تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث يقوم التطبيق بتحليل الصوت فقط، وبالتالي يقوم بالتنبيه لوجود المرض الخبيث قبل أن يتفاقم وينتشر في جسم المصاب.

وقال تقرير نشرته جريدة “دايلي ميل” البريطانية، إن العلماء تمكنوا من بناء التطبيق باستخدام الذكاء الاصطناعي، الذي يقوم بدوره بتحليل الاهتزازات في أنماط الكلام والتنفس؛ للبحث عن أدلة على المرض.

ويجري تطوير التطبيق من قبل “المعاهد الوطنية للصحة”، التي تقوم بتمويل مشروع بحثي ضخم لجمع البيانات الصوتية التي ستبني الذكاء الاصطناعي.

و”المعاهد الوطنية للصحة” هي منظمة أمريكية تضم 27 مؤسسة صحية عملاقة، وتعمل من أجل التعاون فيما بينها لتحسين الصحة العامة، ودراسة الأمراض والعلاجات اللازمة لها.

ويعرف الخبراء بالفعل أن الكلام يتغير بسبب حالات مثل باركنسون أو السكتة الدماغية، بينما يتأثر التنفس بأمراض الرئة، وهو ما يعني أن التطبيق قد يكتشف العديد من الأمراض، ويقوم بتشخيصها بواسطة تحليل الصوت، بحسب ما تقول “دايلي ميل”.

لكن الأمل هو أن يكون هذا البرنامج قادراً على تشخيص مجموعة واسعة من الحالات، بما في ذلك السرطان والاكتئاب.

وسيبدأ تحالف من الخبراء بجمع أصوات الأشخاص المصابين بأمراض في خمسة مجالات: الاضطرابات العصبية، واضطرابات الصوت، واضطرابات المزاج، واضطرابات الجهاز التنفسي، واضطرابات الأطفال مثل التوحد وتأخر الكلام.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ” ناسا” تؤكد أخيرا: نجحنا في تغيير مدار الكويكب ديمورفوس

” ناسا” تؤكد أخيرا: نجحنا في تغيير مدار الكويكب…

2022-10-11 / 21:43
Photo of الكونغو.. اختطاف 3 صغار شمبانزي وطلب فدية لإطلاقهم

الكونغو.. اختطاف 3 صغار شمبانزي وطلب فدية لإطلاقهم

2022-10-10 / 16:20
Photo of دراسة علمية: شكل الأرض سيتغير بالكامل بعد 300 عاما

دراسة علمية: شكل الأرض سيتغير بالكامل بعد 300 عاما

2022-10-09 / 16:08
Photo of إذا اكتشفت الطالب الغشاش خلال 17 ثانية.. فأنت عبقري

إذا اكتشفت الطالب الغشاش خلال 17 ثانية.. فأنت عبقري

2022-10-08 / 09:59
Photo of اكتشاف ..فك لغز العلاقة بين البشر و”الإنسان المنقرض”

اكتشاف ..فك لغز العلاقة بين البشر و”الإنسان المنقرض”

2022-10-03 / 19:40
Photo of أمام أعين أصدقائه.. وفاة طفل بتحد على تيك توك

أمام أعين أصدقائه.. وفاة طفل بتحد على تيك توك

2022-09-02 / 15:44
Photo of فاز ب 1.3 مليار دولار في اليانصيب ولم يتقدم للحصول على الجائزة

فاز ب 1.3 مليار دولار في اليانصيب ولم يتقدم…

2022-09-01 / 21:37
Photo of تويتر تختبر خاصية تعديل التغريدات بعد نشرها

تويتر تختبر خاصية تعديل التغريدات بعد نشرها

2022-09-01 / 18:37
Photo of ما تراه أولاً في هذه الصورة يعكس شخصيتك وما تخفيه داخلك!

ما تراه أولاً في هذه الصورة يعكس شخصيتك وما…

2022-03-22 / 10:06
Photo of دولة تلغي الامتحانات لملايين الطلاب بسبب نفاد أوراق الطباعة

دولة تلغي الامتحانات لملايين الطلاب بسبب نفاد أوراق الطباعة

2022-03-19 / 15:30

‫8 تعليقات

  2. الحمدلله على نعمة العلم اللهم اكثر علماءنا واجعل علومهم شفاء لكل مريض ..

  6. العلم يتطور يوما في الغرب ويوما في العالم العربي فان اخر اهتمامات الشعوب العربية العلم وتطويره..

  7. اللهم وفق الاطباء والعلماء والباحثين في ايجاد حل نهائي لعلاج السرطان..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق