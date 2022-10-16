تطبيق يكشف الإصابة بالسرطان بمجرد سماع صوت المريض

هبة بريس

ابتكر علماء مختصون بالمعاهد الوطنية للصحة بأمريكا تطبيقا يمكن تثبيته على الهواتف الذكية، يستطيع تشخيص مرض السرطان من خلال الصوت فقط للمريض.

ويرصد التطبيق التغيرات التي تحدث بسبب المرض في الحبال الصوتية، ومن ثم يقوم باكتشاف المرض في وقت مبكر، الأمر الذي يسمح بعلاجه، ويرفع احتمالات الشفاء من الورم الخبيث.

ويعتمد التطبيق على تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث يقوم التطبيق بتحليل الصوت فقط، وبالتالي يقوم بالتنبيه لوجود المرض الخبيث قبل أن يتفاقم وينتشر في جسم المصاب.

وقال تقرير نشرته جريدة “دايلي ميل” البريطانية، إن العلماء تمكنوا من بناء التطبيق باستخدام الذكاء الاصطناعي، الذي يقوم بدوره بتحليل الاهتزازات في أنماط الكلام والتنفس؛ للبحث عن أدلة على المرض.

ويجري تطوير التطبيق من قبل “المعاهد الوطنية للصحة”، التي تقوم بتمويل مشروع بحثي ضخم لجمع البيانات الصوتية التي ستبني الذكاء الاصطناعي.

و”المعاهد الوطنية للصحة” هي منظمة أمريكية تضم 27 مؤسسة صحية عملاقة، وتعمل من أجل التعاون فيما بينها لتحسين الصحة العامة، ودراسة الأمراض والعلاجات اللازمة لها.

ويعرف الخبراء بالفعل أن الكلام يتغير بسبب حالات مثل باركنسون أو السكتة الدماغية، بينما يتأثر التنفس بأمراض الرئة، وهو ما يعني أن التطبيق قد يكتشف العديد من الأمراض، ويقوم بتشخيصها بواسطة تحليل الصوت، بحسب ما تقول “دايلي ميل”.

لكن الأمل هو أن يكون هذا البرنامج قادراً على تشخيص مجموعة واسعة من الحالات، بما في ذلك السرطان والاكتئاب.

وسيبدأ تحالف من الخبراء بجمع أصوات الأشخاص المصابين بأمراض في خمسة مجالات: الاضطرابات العصبية، واضطرابات الصوت، واضطرابات المزاج، واضطرابات الجهاز التنفسي، واضطرابات الأطفال مثل التوحد وتأخر الكلام.

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