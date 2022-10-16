ترأس أنيس بيرو، عضو المكتب السياسي، ومنسق حزب التجمع الوطني للأحرار للجهة 13 جهة ، المؤتمر الجهوي لجهة مغاربة العالم: “محطة بريشيا شمال إيطاليا ”، وذلك يوم السبت 15 أكتوبر 2022.

في البداية، أشاد أنيس بيرو في كلمته الافتتاحية بمجهودات جميع أعضاء الحزب بإيطاليا منذ نشأة تنسيقية الحزب في إيطاليا، وتنظيم عدد من اللقاءات التواصلية والندوات العلمية المنظمة والهادفة إلى تأطير أعضاء الحزب بإيطاليا وتعبئتهم الشاملة للمشاركة في الحياة السياسية لوطنهم الأم، المملكة المغربية.

وأيضا، يضيف بيرو، الدور الريادي خلال المسلسل الانتخابي الذي عرفته بلادنا في صيف 2021 والذي أبانت خلاله الجالية المغربية عن رغبتها الملحة واستعدادها للمساهمة البناءة في جميع المحطات الأساسية لوطنها الأم، وتواجدها في الميدان طيلة فترة الحملة الانتخابية وفي جميع مناطق المملكة، خير دليل على اقتناعها بأن تنمية بلدها الأم تستدعي مشاركتها الفعلية وتستوجب عليها تزويدها بالخبرات والتجارب المكتسبة في بلدان الإقامة.

كما سلط بيرو الضوء على الإنجازات الجبارة التي حققتها الحكومة في الأشهر الأولى من تنصيبها بقيادة عزيز أخنوش، والتي تهم 4 محاور أساسية: تنزيل الورش الملكي المتعلق بالحماية الاجتماعية حيت تمت المصادقة على 22 مرسوما تطبيقياً لتنفيذ نظام الحماية الإجتماعية وتمكين المواطنين المغاربة بمختلف فئاتهم المجتمعية من الاستفادة من هذا المشروع الملكي الواعد مما سيفتح التأمين الصحي أمام 22 مليون مواطن ومواطنة من العمال غير الأجراء وذوي الحقوق المرتبطين بهم. فضلا عن التقدم الملموس الذي عرفه الإصلاح العميق المتعلق بمنظومة الصحة.

وكذا، أشار عضو المكتب السياسي، إلى الإصلاحات التي تهم المنظومة التعليمية والمشاورات الوطنية التي انطلقت لتجويد المدرسة العمومية بالإضافة إلى برامج “فرصة” و”أوراش” التي تروم فتح آفاق الشغل ومناصب جديدة مما يضمن صون كرامة المواطن علاوة على الإنجازات المتعلقة بمجال الاستثمار لما له من دور ريادي في تحقيق إقلاع اقتصادي جديد للمغرب وجلب استثمارات جديدة خاصة لكون المغرب يتميز باستقرار سياسي وبنية تحتية متطورة مما سيمكن من خلق مناصب جديدة للشغل خاصة لفائدة الشباب المغربي.

إثر ذلك، دعا المنسق الجهوي إلى ضرورة تعزيز تأطير شباب مغاربة العالم والاشتغال على برامج تليق بتطلعاتهم من خلال عقد مواعيد ثقافية ولقاءات متنوعة تعرفهم ببرنامج ورؤية الحزب وتمنحهم فرصة المشاركة الفعالة في تنزيل النموذج التنموي الجديد ومواكبة التطور الذي يعرفه بلدهم الأم، في ظل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، مردفا “والتي تستوجب تقديم البديل بمشروع وبفكر متميز يعتمد على الفعالية والكفاءة والصدق والعمل الميداني بهدف حمايتهم من التطرف وتعزيز روح التعايش بين الشعوب” من جهته، اعتبر عبد السلام بوهادي، منسق الحزب بإيطاليا، أن هذا اللقاء فرصة لتقييم المرحلة السابقة والاستعداد لإنجاح المرحلة المقبلة، الهادفة إلى مواصلة إنجاح تنزيل رؤية الحزب المتعلقة بمغاربة العالم، وأيضا إلى تحقيق مشاركة فعلية وفعالة لمغاربة المهجر في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية لوطنهم الأم وتعبئتهم للمساهمة في تنزيل الأوراش التنموية الكبرى التي أطلقتها أو ستطلقها الحكومة تحث القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله.

كما اغتنم بوهادي هذه الفرصة لتقديم خطة عمل المرحلة المقبلة والتي تروم استكمال هيكلة الحزب بجميع جهات إيطاليا ، مؤكدا على أن برنامج عمل تنسيقية الحزب بإيطاليا خلال المرحلة المقبلة سيستهدف بالخصوص الشباب والنساء والجيل الثالث، علاوة على الكفاءات والفعاليات الجمعوية والاقتصادية، وسيكون هذا البرنامج بمثابة خارطة الطريق ومسار لنضال مستمر لإعطاء انطلاقة جديدة لتنزيل مسار التنمية كشعار لحزبنا العتيد خلال هذه المرحلة.

وبعد ذلك، استمع أنيس بيرو إلى مداخلات واقتراحات المشاركين في هذا المؤتمر، حيث قدم توضيحات بخصوص الإمكانيات والآليات التي تسخرها الحكومة من أجل تسهيل استقبال مغاربة العالم وتحقيق مطالبهم وتحسين مناخ الأعمال.

واختتم اللقاء، بتأكيد أعضاء الحزب بإيطاليا دعمهم التام للحكومة المغربية بقيادة عزيز أخنوش، ومدى ثقتهم بالنجاح الذي ستحققه من خلال تنزيل جميع البرامج التي وعد بها الحزب المواطنين في برنامجه الانتخابي، مؤكدين على التزامهم من أجل مواصلة العمل الجاد لتعبئة شاملة لمغاربة المهجر للمساهمة الفعلية لجعل بلدهم الأم مغربا قويا ومزدهرا ومتطورا وفي مصاف الدول المتقدمة التي يعيشون بها.

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