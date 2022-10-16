طقس الأحد : نزول قطرات مطرية متفرقة

2022-10-16 / 09:05
10
هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، نزول أمطار محليا رعدية شمال الأقاليم الجنوبية، وبالوسط، والأطلس الكبير والصغير، وسوس، والسفوح الجنوبية – الشرقية

كما يرتقب نزول قطرات مطرية متفرقة بالمناطق الشمالية، فضلا عن هبوب رياح قوية نوعا ما بالأطلس.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين07 و14 درجة بمرتفعات الأطلس وبالريف، وما بين 22 و25 درجة بكل من أقصى الجنوب والجنوب الشرقي، وستكون ما بين 15و 21 درجة في ما تبقى من أرجاء المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستشهد بعض الانخفاض الطفيف بالوسط والجنوب وبعض الارتفاع بباقي المناطق.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين القنيطرة وطانطان، وقليل الهيجان بباقي السواحل

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of طرفاية.. إحباط عملية تهجير 41 مواطن إفريقي جنوب الصحراء

طرفاية.. إحباط عملية تهجير 41 مواطن إفريقي جنوب الصحراء

2022-10-16 / 14:15
Photo of فاس.. إيقاف شخص أعد ورشة لتقطير “الماحيا والمخدرات”

فاس.. إيقاف شخص أعد ورشة لتقطير “الماحيا والمخدرات”

2022-10-16 / 13:47
Photo of خبير اقتصادي..المغرب بات أمام ضرورة العمل الجاد لمواجهة أزمة الماء

خبير اقتصادي..المغرب بات أمام ضرورة العمل الجاد لمواجهة أزمة الماء

2022-10-16 / 13:07
Photo of أيت ملول :” جمعيات” ترفض تحويل منتزه ترفيهي الى مخيم

أيت ملول :” جمعيات” ترفض تحويل منتزه ترفيهي الى…

2022-10-16 / 12:53
Photo of خبير : المغرب بدأ ينتهج أساليب جديدة مع التقلبات المناخية

خبير : المغرب بدأ ينتهج أساليب جديدة مع التقلبات المناخية

2022-10-16 / 12:04
Photo of الاتحاد الاشتراكي: الملك أكد أن ملفي الماء والاستثمار لا يقبلان التأجيل

الاتحاد الاشتراكي: الملك أكد أن ملفي الماء والاستثمار لا…

2022-10-16 / 11:03
Photo of إيموزار كندر: مشاريع ملكية في مهب الريح ومطالب بفتح تحقيق

إيموزار كندر: مشاريع ملكية في مهب الريح ومطالب بفتح…

2022-10-16 / 10:18
Photo of “أوس رمال” يخلف شيخي في رئاسة حركة التوحيد والإصلاح

“أوس رمال” يخلف شيخي في رئاسة حركة التوحيد والإصلاح

2022-10-16 / 09:48
Photo of بهدف التصدي للجريمة.. درك صفرو يشن حملة أمنية ضد المبحوث عنهم.

بهدف التصدي للجريمة.. درك صفرو يشن حملة أمنية ضد…

2022-10-15 / 23:26
Photo of العيون : إعتقال شقيقين متهمين بالقتل العمد وإضرام النار وتغيير معالم جريمة

العيون : إعتقال شقيقين متهمين بالقتل العمد وإضرام النار…

2022-10-15 / 21:21

‫10 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق