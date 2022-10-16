طقس الأحد : نزول قطرات مطرية متفرقة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، نزول أمطار محليا رعدية شمال الأقاليم الجنوبية، وبالوسط، والأطلس الكبير والصغير، وسوس، والسفوح الجنوبية – الشرقية

كما يرتقب نزول قطرات مطرية متفرقة بالمناطق الشمالية، فضلا عن هبوب رياح قوية نوعا ما بالأطلس.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين07 و14 درجة بمرتفعات الأطلس وبالريف، وما بين 22 و25 درجة بكل من أقصى الجنوب والجنوب الشرقي، وستكون ما بين 15و 21 درجة في ما تبقى من أرجاء المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستشهد بعض الانخفاض الطفيف بالوسط والجنوب وبعض الارتفاع بباقي المناطق.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين القنيطرة وطانطان، وقليل الهيجان بباقي السواحل

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