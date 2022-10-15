بهدف التصدي للجريمة.. درك صفرو يشن حملة أمنية ضد المبحوث عنهم.

2022-10-15 / 23:26
0

ع محياوي – هبة بريس

في إطار العمليات الأمنية التي تباشرها مصالح الدرك الملكي لتوقيف الأشخاص المبحوث عنهم في قضايا جنائية وجنحية، تمكنت عناصر الدرك الملكي بإقليم صفرو، بتعليمات القائد الجهوي والقائد الإقليمي بصفرو من شن حملة واسعة النطاق شملت مختلف جماعات إقليم صفرو لإيقاف المبحوث عنهم الذين يشكلون موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني للاشتباه في تورطهم في مجموعة من القضايا الإجرامية.
العملية النوعية أسفرت عن إيقاف أزيد من 70 شخصا كانو مبحوثا عنهم ومتابعين في قضايا متعددة كالاتجار في المخدرات وماء الحياة والسرقة الموصوفة تحت التهديد بالسلاح الأبيض وإصدار شيكات بدون رصيد وجرائم أخرى.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية ورصد الأفعال الإجرامية المنسوبة لكل واحد من الموقوفين.

وتجدر الإشارة، أن هذه الحملة لقيت ارتياحا واستحسانا في أوساط ساكنة دواوير جماعات الإقليم.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of العيون : إعتقال شقيقين متهمين بالقتل العمد وإضرام النار وتغيير معالم جريمة

العيون : إعتقال شقيقين متهمين بالقتل العمد وإضرام النار…

2022-10-15 / 21:21
Photo of سلطات عمالة سطات توضح بخصوص تسجيل صوتي لرئيس جماعة حول وساطة في التوظيف

سلطات عمالة سطات توضح بخصوص تسجيل صوتي لرئيس جماعة…

2022-10-15 / 21:16
Photo of بعد التهديدات الخطيرة ..التيجيني يجر مغني الراب “طوطو” إلى القضاء بالدار البيضاء

بعد التهديدات الخطيرة ..التيجيني يجر مغني الراب “طوطو” إلى…

2022-10-15 / 21:00
Photo of المغرب يستلم مروحيات “BELL” لمطاردة الغواصات

المغرب يستلم مروحيات “BELL” لمطاردة الغواصات

2022-10-15 / 20:27
Photo of الحكومة الاسبانية تعيد مشروع الربط القاري مع المغرب بنفق تحت البحر

الحكومة الاسبانية تعيد مشروع الربط القاري مع المغرب بنفق…

2022-10-15 / 19:49
Photo of مشروع المالية لسنة 2023..وزارة الصحة تسعى لتخفيض أسعار الأدوية

مشروع المالية لسنة 2023..وزارة الصحة تسعى لتخفيض أسعار الأدوية

2022-10-15 / 18:50
Photo of “السياقة الاستعراضية” تجر سائق “تريبورتور” للاعتقال بالبيضاء

“السياقة الاستعراضية” تجر سائق “تريبورتور” للاعتقال بالبيضاء

2022-10-15 / 17:24
Photo of وضع اللمسات الأخيرة على قرار تخفيض الضريبة على الأدوية والرسوم على المنتجات الصحية المستوردة

وضع اللمسات الأخيرة على قرار تخفيض الضريبة على الأدوية…

2022-10-15 / 17:13
Photo of الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين تثمن مضامين الخطاب الملكي

الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين تثمن مضامين الخطاب الملكي

2022-10-15 / 17:03
Photo of كورونا بالمغرب.. تسجيل 21 إصابة جديدة

كورونا بالمغرب.. تسجيل 21 إصابة جديدة

2022-10-15 / 16:25

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق