بهدف التصدي للجريمة.. درك صفرو يشن حملة أمنية ضد المبحوث عنهم.

ع محياوي – هبة بريس

في إطار العمليات الأمنية التي تباشرها مصالح الدرك الملكي لتوقيف الأشخاص المبحوث عنهم في قضايا جنائية وجنحية، تمكنت عناصر الدرك الملكي بإقليم صفرو، بتعليمات القائد الجهوي والقائد الإقليمي بصفرو من شن حملة واسعة النطاق شملت مختلف جماعات إقليم صفرو لإيقاف المبحوث عنهم الذين يشكلون موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني للاشتباه في تورطهم في مجموعة من القضايا الإجرامية.

العملية النوعية أسفرت عن إيقاف أزيد من 70 شخصا كانو مبحوثا عنهم ومتابعين في قضايا متعددة كالاتجار في المخدرات وماء الحياة والسرقة الموصوفة تحت التهديد بالسلاح الأبيض وإصدار شيكات بدون رصيد وجرائم أخرى.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية ورصد الأفعال الإجرامية المنسوبة لكل واحد من الموقوفين.

وتجدر الإشارة، أن هذه الحملة لقيت ارتياحا واستحسانا في أوساط ساكنة دواوير جماعات الإقليم.

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