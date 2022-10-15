درك سيدي حجاج بسطات ينقذ شخصا من تحت عجلات قطار

محمد منفلوطي_ هبة بريس

في خطوة انسانية نالت استحسان ساكنة المنطقة ومختلف المتتبعين للشأن المحلي بمنطقة سيدي حجاج اولاد امراح دائرة ابن احمد اقليم سطات، تلك المتعلقة بتدخل احترافي من قبل عناصر الدرك الملكي بمركز سيدي حجاج التابعة لسرية سطات، هذا التدخل البطولي الذي مكن من انتشال شخص من تحت عجلات القطار بعد إصابته اصابات بمختلف انحاء جسمه، والاسراع إلى نقله صوب مستعجلات مستشفى الحسن الثاني بسطات.

معلومات حصلت عليها هبة بريس من مصادر مسؤولة، أفادت أن قطارا يحمل رقم 901 قادما من مدينة الدار البيضاء في اتجاه مدينة خريبكة، صدم شابا ثلاثينيا، مما جعل عناصر الدرك الملكي بسيدي حجاج وبتنسيق مع قائد سرية الدرك الملكي بسطات، تنتقل على الفور إلى عين المكان، والاشراف على تأمين محيط الواقعة، وإبعاد حشود المواطنين، والاسراع إلى نجدة الضحية بعد انتشاله من تحت عجلات القطار وهو لازال على قيد الحياة ليتم تقديم الإسعافات الأولية له في انتظار وصول سيارة الإسعاف، فيما تم فتح بحث قضائي في الموضوع تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وفي سياق آخر، علمت هبة بريس من مصادرها، أن عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بسيدي حجاج، تمكنت في وقت سابق من فك لغز عصابة تنشط في السرقة وذلك بتوقيف أربعة اشحاص بما فيهم الشخص المشتري للمسروقات ، بالموازاة مع ذلك تم حجز كميات من المخدرات جاءت على الشكل التالـــــي

-200 غرام من مخدر الشيرا

10 لترا من مسكر ماء الحياة ‘( ماحيا)

-50 كلغ من التين المخمر .

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