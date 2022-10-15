برشيد…” شاحنة كبيرة تــ..ـدهس سيدة بالشارع العام

2022-10-15 / 21:29
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محمد منفلوطي_هبة بريس

علمت هبة بريس من مصادرها، أن شاحنة من الحجم الكبير، دهست مساء اليوم السبت، سيدة بالشارع العام بمدينة برشيد، أردتها جثة هامدة.

وأضافت مصادرنا أن الحادث المروع الذي شهده شارع محمد الخامس غير بعيد عن مقر عمالة برشيد، استنفر السلطات الأمنية التي انتقلت إلى عين المكان لفتح تحقيق في الموضوع وسط حشود كبيرة من المواطنين، فيما تم الاحتفاظ بسائق الشاحنة الكبيرة رهن تدابير الحراسة النظرية إلى حين إحالته على أنظار العدالة، في الوقت الذي تم فيه اجلاء جثة الهالكة صوب مستودع الأموات بمستشفى المدينة.

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