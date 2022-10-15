العيون : إعتقال شقيقين متهمين بالقتل العمد وإضرام النار وتغيير معالم جريمة

2022-10-15 / 21:21
6
ع اللطيف بركة : هبة بريس

تمكنت عناصر الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية امن العيون ، من توقيف شخصين ( شقيقين ) متهمين بإرتكاب جريمة قتل وإضرام النار في منزل من أجل تغيير معالم جريمة .

وكانت مصالح الأمن، قد فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك يوم أمس الجمعة 14 أكتوبر الجاري، لأجل تحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لأخوين غير شقيقين، أحدهما في وضعية غير طبيعية، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالقتل العمد ومحاولة القتل العمد وإضرام النار عمدا في محل سكني وتغيير معالم الجريمة.

وحسب ذات المصادر،التي أوردت أن المعلومات الأولية للبحث التي أشرفت عليها فرقة أمنية جنائية، والتي تمكنت من كشف حقائق اثناء التحقيق مع الموقوفين حيث أكدت أن أحد الأخوين المشتبه فيهما أقدم على تعريض شخص يكتري شقة من والده للضرب والجرح باستخدام السلاح الأبيض مما تسبب في وفاته، كما عمد لإضرام النار في مشتملات شقة مجاورة تؤجرها نفس العائلة لأحد المكترين.

كما أن ذات المصدر لم ينفي إشتباه تورط نفس الشخص في تعريض أخيه الثالث، الذي يعاني من خلل عقلي، لاعتداء جسدي بواسطة السلاح الأبيض، متسببا له في جروح بالظهر، فضلا عن تعريض زوجة والده للقتل العمد باستخدام السلاح الأبيض.

أما بخصوص المشتبه فيه الثاني، وهو الأخ الغير شقيق، فيشتبه في تورطه في تغيير معالم الجريمة ومسح آثار الدم من مسرح الحادث، ومحاولة تضليل الطبيب المختص لاستصدار إذن بالدفن على أساس أن الوفاة طبيعية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه الرئيسي وأخيه غير الشقيق تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما تتواصل الخبرات التقنية والأبحاث الميدانية لتحديد الخلفيات والملابسات الحقيقية المحيطة بهذه القضية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بهدف التصدي للجريمة.. درك صفرو يشن حملة أمنية ضد المبحوث عنهم.

بهدف التصدي للجريمة.. درك صفرو يشن حملة أمنية ضد…

2022-10-15 / 23:26
Photo of سلطات عمالة سطات توضح بخصوص تسجيل صوتي لرئيس جماعة حول وساطة في التوظيف

سلطات عمالة سطات توضح بخصوص تسجيل صوتي لرئيس جماعة…

2022-10-15 / 21:16
Photo of بعد التهديدات الخطيرة ..التيجيني يجر مغني الراب “طوطو” إلى القضاء بالدار البيضاء

بعد التهديدات الخطيرة ..التيجيني يجر مغني الراب “طوطو” إلى…

2022-10-15 / 21:00
Photo of المغرب يستلم مروحيات “BELL” لمطاردة الغواصات

المغرب يستلم مروحيات “BELL” لمطاردة الغواصات

2022-10-15 / 20:27
Photo of الحكومة الاسبانية تعيد مشروع الربط القاري مع المغرب بنفق تحت البحر

الحكومة الاسبانية تعيد مشروع الربط القاري مع المغرب بنفق…

2022-10-15 / 19:49
Photo of مشروع المالية لسنة 2023..وزارة الصحة تسعى لتخفيض أسعار الأدوية

مشروع المالية لسنة 2023..وزارة الصحة تسعى لتخفيض أسعار الأدوية

2022-10-15 / 18:50
Photo of “السياقة الاستعراضية” تجر سائق “تريبورتور” للاعتقال بالبيضاء

“السياقة الاستعراضية” تجر سائق “تريبورتور” للاعتقال بالبيضاء

2022-10-15 / 17:24
Photo of وضع اللمسات الأخيرة على قرار تخفيض الضريبة على الأدوية والرسوم على المنتجات الصحية المستوردة

وضع اللمسات الأخيرة على قرار تخفيض الضريبة على الأدوية…

2022-10-15 / 17:13
Photo of الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين تثمن مضامين الخطاب الملكي

الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين تثمن مضامين الخطاب الملكي

2022-10-15 / 17:03
Photo of كورونا بالمغرب.. تسجيل 21 إصابة جديدة

كورونا بالمغرب.. تسجيل 21 إصابة جديدة

2022-10-15 / 16:25

‫6 تعليقات

  1. لا شفقة ولا رحمة على مثل هؤلاء المجرمين الحكم يجب أن يكون قاسي في حقهم لان مجتمعنا رحمة الله عليه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق