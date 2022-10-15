العيون : إعتقال شقيقين متهمين بالقتل العمد وإضرام النار وتغيير معالم جريمة

ع اللطيف بركة : هبة بريس

تمكنت عناصر الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية امن العيون ، من توقيف شخصين ( شقيقين ) متهمين بإرتكاب جريمة قتل وإضرام النار في منزل من أجل تغيير معالم جريمة .

وكانت مصالح الأمن، قد فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك يوم أمس الجمعة 14 أكتوبر الجاري، لأجل تحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لأخوين غير شقيقين، أحدهما في وضعية غير طبيعية، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالقتل العمد ومحاولة القتل العمد وإضرام النار عمدا في محل سكني وتغيير معالم الجريمة.

وحسب ذات المصادر،التي أوردت أن المعلومات الأولية للبحث التي أشرفت عليها فرقة أمنية جنائية، والتي تمكنت من كشف حقائق اثناء التحقيق مع الموقوفين حيث أكدت أن أحد الأخوين المشتبه فيهما أقدم على تعريض شخص يكتري شقة من والده للضرب والجرح باستخدام السلاح الأبيض مما تسبب في وفاته، كما عمد لإضرام النار في مشتملات شقة مجاورة تؤجرها نفس العائلة لأحد المكترين.

كما أن ذات المصدر لم ينفي إشتباه تورط نفس الشخص في تعريض أخيه الثالث، الذي يعاني من خلل عقلي، لاعتداء جسدي بواسطة السلاح الأبيض، متسببا له في جروح بالظهر، فضلا عن تعريض زوجة والده للقتل العمد باستخدام السلاح الأبيض.

أما بخصوص المشتبه فيه الثاني، وهو الأخ الغير شقيق، فيشتبه في تورطه في تغيير معالم الجريمة ومسح آثار الدم من مسرح الحادث، ومحاولة تضليل الطبيب المختص لاستصدار إذن بالدفن على أساس أن الوفاة طبيعية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه الرئيسي وأخيه غير الشقيق تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما تتواصل الخبرات التقنية والأبحاث الميدانية لتحديد الخلفيات والملابسات الحقيقية المحيطة بهذه القضية.

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