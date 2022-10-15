سلطات عمالة سطات توضح بخصوص تسجيل صوتي لرئيس جماعة حول وساطة في التوظيف

2022-10-15 / 21:16
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هبة بريس -

أعلنت سلطات عمالة إقليم سطات أن المقطع الصوتي المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص قيام رئيس إحدى الجماعات الترابية بإقليم سطات بالوساطة في التوظيف لدى عامل الإقليم مقابل مبالغ مالية، “لا أساس له من الصحة”.

وأوضحت عمالة إقليم سطات، في بيان توضيحي، أنه تم مجددا رصد تداول تسجيل صوتي قديم، من قبل بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن ادعاءات مغرضة تزعم قيام رئيس إحدى الجماعات الترابية بإقليم سطات بالوساطة في التوظيف لدى عامل الإقليم مقابل مبالغ مالية، مؤكدة بهذا الخصوص أن كل ما جاء في هذا المقطع الصوتي المتداول لا أساس له من الصحة، وأن السلطة الإقليمية بعمالة سطات لا علاقة لها بتاتا بالموضوع.

وأكدت السلطات ذاتها على أنه سيتم إشعار النيابة العامة المختصة بهذه النازلة من أجل فتح بحث دقيق حول ملابساتها وترتيب الآثار القانونية على ضوء ذلك.

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