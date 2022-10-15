بعد التهديدات الخطيرة ..التيجيني يجر مغني الراب “طوطو” إلى القضاء بالدار البيضاء

هبة بريس - الرباط

قرر الصحافي المغربي، محمد التيجيني، وضع شكاية لدى النيابة العامة بالدار البيضاء ضد مغني “الراب” طه فحصي، الملقب“طوطو”وذلك على خلفية تصريحات الاخير بخصوص التيجيني .

وقالت مصادر مطلعة ، ان التيجيني اتهم في شكايته مغني الراب المغربي “طوطو ” بالسب والقذف والتهديد، إضافة إلى اتهامه بالإخلال بالحياء من خلال الظهور أمام الجمهور عاريا وبيده قنينة خمر.

والتمس التيجيني في ذات الشكاية من وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بعين السبع في الدار البيضاء الاستماع إلى المشتكى به، وذلك عقب ظهور “طوطو” مهددا التيجيني بالتصفية والانتقام منه في مكان إقامته ببلجيكا.

وكانت النقابة الوطنية للصحافة المغربية قد عبرت عن استنكارها الشديد لتصريحات المغني طه فحصي المعروف ب “الغران دي طوطو” واصفة إياها بالخطيرة.

وأضافت عبر بلاغ توصلت جريدة هبة بريس الالكترونية بنسخة منه، أنها تتابع بانشغال و اهتمام بالغين التطورات المرتبطة بما أدلى به أحد الأشخاص في أحد الفعاليات الثقافية التي نظمت بالرباط ، و التي لاقت استهجانا من طرف الرأي العام الوطني بالنظر إلى الخطورة البالغة التي اكتستها .

وعبرت عن انشغالها العميق بهذا الشأن، منبهة إلى الخطورة البالغة التي تكتسيها مثل هذه التصريحات و الأفعال على قيم الهوية الوطنية و على منظومة التربية و التعليم في بلادنا، داعية الزميلات و الزملاء الصحافيات و الصحافيين المغاربة إلى التعامل بمهنية عالية مع مثل هذه الأحداث.

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