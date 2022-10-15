فرنسا.. العثور على جثــ…ـة طفلة مقــ…ـطوعة الرأس في صندوق بباريس

2022-10-15 / 20:48
5
هبة بريس - وكالات

عثرت الشرطة الفرنسية على جثة مراهقة تبلغ من العمر 12 عاما في صندوق مساء الجمعة، بالقرب من مبنى كانت تعيش فيه مع أسرتها في شمال شرق باريس.

وبحسب مصادر مطلعة على القضية، تُظهر النتائج الأولى أن رأس التلميذة شبه منزوع من مكانه، مع كتابات على جسمها.

وأفاد مصدر مطلع على القضية وآخر قضائي أن أربعة أشخاص احتُجزوا لدى الشرطة للاشتباه بتورطهم في الجريمة.

وعند الحادية عشرة مساء الجمعة، أبلغ رجل مشرد الشرطة بالعثور على صندوق غير شفاف يحتوي على جثة فتاة في الفناء الداخلي لأحد المباني.

وقالت مصادر قريبة من الملف إن جثة التلميذة كانت ملفوفة بالقماش، وبجانب الصندوق حقيبتا يد.

وأشار مصدر مطلع إلى أن الشرطة تبلغت في وقت سابق بفقدان الفتاة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أطلقته من غواصة نووية محلية الصنع ..الهند تختبر صاروخا بالستيا بنجاح

أطلقته من غواصة نووية محلية الصنع ..الهند تختبر صاروخا…

2022-10-15 / 19:14
Photo of محكمة فرنسية تقضي بمنح التأشيرات ل23 عامل موسمي مغربي

محكمة فرنسية تقضي بمنح التأشيرات ل23 عامل موسمي مغربي

2022-10-15 / 19:05
Photo of الآلاف يحتجون في تونس ضد الغلاء وقيس سعيد

الآلاف يحتجون في تونس ضد الغلاء وقيس سعيد

2022-10-15 / 18:09
Photo of شي جينبينغ يستعد لولاية ثالثة على رأس الصين

شي جينبينغ يستعد لولاية ثالثة على رأس الصين

2022-10-15 / 13:10
Photo of الشرطة الألمانية تفتش منزل سيدة روسية بسبب دعمها العملية العسكرية

الشرطة الألمانية تفتش منزل سيدة روسية بسبب دعمها العملية…

2022-10-14 / 23:50
Photo of م..قتل 22 عاملا على الأقل جراء انفجار بمنجم في تركيا

م..قتل 22 عاملا على الأقل جراء انفجار بمنجم في…

2022-10-14 / 23:03
Photo of محكمة أوروبية عليا تقر حظرا على ارتداء الحجاب في العمل

محكمة أوروبية عليا تقر حظرا على ارتداء الحجاب في…

2022-10-14 / 22:07
Photo of رئيسة الحكومة البريطانية تقيل وزير المالية “كوارتنج”

رئيسة الحكومة البريطانية تقيل وزير المالية “كوارتنج”

2022-10-14 / 20:16
Photo of توقيف روسي بحوزته طائرات مسيرة وتسجيلات فيديو في النروج

توقيف روسي بحوزته طائرات مسيرة وتسجيلات فيديو في النروج

2022-10-14 / 19:11
Photo of اليابان تلغي قانون “النساء الحوامل”

اليابان تلغي قانون “النساء الحوامل”

2022-10-14 / 13:40

‫5 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق