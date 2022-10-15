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المغرب يستلم مروحيات “BELL” لمطاردة الغواصات

2022-10-15 / 20:27
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هبة بريس - الرباط

تواصل القوات المسلحة الملكية تجديد عتادها العسكري بشكل منتظم، عبر اقتناء وتطوير أسلحتها وأساطيلها الجوية، أو من خلال اقتناء أحدث طرازات الأسلحة التكنولوجية العسكرية.

منتدى “فار ماروك ” المتخصص في اخبار القوات المسلحة الملكية ، قال ان البحرية الملكية توصلت متم يوليوز الماضي بمروحيات BELL 412EPI لمكافحة الغواصات و التي عززت الأسطول الجوي للبحرية الملكية، و تعمل حاليا على ظهر الفرقاطات متعددة المهام للبحرية الملكية.

هذه المروحية ستعزز قدرات المغرب المضادة للغواصات، حيث إنها مزودة بأنظمة رادار ليوناردو أوسبري 30 sr aesa وأنظمة السونار بعيد المدى مع نظام الكشف الإيجابي l3 harris ، وستكون مزودة بطوربيدات (أليكس ريبيرو).

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‫8 تعليقات

  6. عاشت القوات المسلحة الملكية الباسلة المكونة من الرجال الاشداء حماة الوطن.

  7. اللهم بارك وزد فقوة الدول في وقتنا هدا تقاس بمدى قوة جيوشها و تسلحها خلينا نطمؤنو على بلادنا اللهم زد وبارك

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